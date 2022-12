Tempel Group activa una recogida de juguetes nuevos para niños y niñas de diferentes hospitales de España Comunicae

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 08:03 h (CET) Tempel Group, empresa especializada en el campo de la energía, donará juguetes nuevos a niñas y niños de entre 0 y 16 años hospitalizados en hospitales repartidos por todo el territorio español. Entre los hospitales que recibirán las donaciones de juguetes se encuentran el Hospital de Sant Joan de Déu (Barcelona), el Hospital la Paz (Madrid), el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), el Hospital de Cruces (Bilbao), Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia) y la Asociación ASANOG (Galicia) Desde el lunes 5 de diciembre hasta el viernes 16 de diciembre, el Departamento de Marketing de Tempel Group ha recogido juguetes nuevos sin estrenar entre sus trabajadores y trabajadoras para donarlos en diferentes hospitales. Al tratarse de un amplio rango de edades, se ha realizado una diferenciación por franja de edad para que los niños reciban juguetes acordes con sus necesidades. Entre los juguetes más donados se encuentran juegos de mesa, disfraces o puzzles, de índole no sexista y no bélicos.

Una vez finalizada la recogida de juguetes nuevos, Tempel Group ha comprado el mismo número de juguetes donados por su personal para que así el número de regalos que lleguen a los niños de los hospitales sea mayor, tal y cómo activaron la campaña. La entrega de los juguetes se realizará a través de elfos, ayudantes de Papá Noel, de los Reyes Magos y sus pajes.

Desirée Ojeda García, Marketing Manager de Tempel Group, ha querido ampliar la iniciativa que ya se realizó el año pasado con el Hospital Vall d’Hebrón. En dicha iniciativa participaron con la campaña del hospital catalán "Gafas de realidad aumentada" en la que se colaboró con el proyecto de la Nueva Área de Hospitalización de Oncología y Hematología Pediátrica del propio hospital.

Este año, la idea ha sido ampliada a diferentes territorios de España incluyendo cinco hospitales más y una asociación, todos ellos vinculados a pacientes infantiles en tratamiento oncológico.

No obstante, el objetivo de Desirée Ojeda también ha sido involucrar a todos los directores y directores de las oficinas que Tempel Group tiene repartidas en el mundo, como Houston, México, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Portugal para que repliquen la acción en sus respectivos países.

Con la finalidad de acompañar la donación de juguetes y seguir fomentando la sensibilización hacia la sostenibilidad y el medio ambiente, la empresa especializada en el campo de la energía junto con la Fundación Ecopilas, que colabora con Tempel Group en dicha acción desde 2020, también donarán una importante cantidad de ejemplares de su cuento "Ponte las pilas".

Desde el Departamento de Marketing de Tempel Group, es vital acompañar la donación de juguetes con la entrega de este material, ya que el cuento representa la actividad sostenible que están llevando a cabo de forma conjunta este año, y que seguirán en 2023 por todos los colegios de España y que narra e interrelaciona gracias a la experiencia de su protagonista, Aurora, temas tan importantes como el bullying, el trabajo en equipo, la colaboración y la concienciación hacia una transformación sostenible.

Para Desirée Ojeda, "es un orgullo poder acompañar a los más pequeños y pequeñas a que sigan soñando y proyectando un futuro más ecológico y STEM, ya no solo en parcelas como la ingeniería o la energía, sino también a través de un cuento y de los ojos de una niña muy especial como es "Aurora", que ejemplifica a través de su narrativa y en primera persona, como se puede cambiar el futuro a través de pequeñas acciones vinculadas con las ODS 2030".

