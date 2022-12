La gran variedad de alternativas a la fast fashion, como el upcycling o suprarreciclaje, por Nathalia García Studio Emprendedores de Hoy

La sostenibilidad ha cambiado de forma drástica la forma en como muchas personas se relacionan con el mundo y lo que consumen. Eso también incluye la moda.

Han surgido tendencias como el upcycling o el suprarreciclaje y la moda circular que buscan enfrentarse a la fast fashion. Nathalia García Studio tiene una gran experiencia en estos modelos de confección que son amigables y respetuosos con el medioambiente.

Las consecuencias que genera la fast fashion Muchas marcas reconocidas confeccionan sus prendas de vestir bajo el modelo de la moda rápida, popularmente conocida como fast fashion, la cual se basa en crear prendas en mayor cantidad, pero con una calidad inferior para incentivar que el cliente esté comprando nuevos productos constantemente. Esto tiene consecuencias medioambientales muy preocupantes, ya que la cantidad de recursos que se utilizan para su diseño y fabricación son grandes contaminantes.

Además, al ser desechados con tanta facilidad, también se transforman en residuos que terminan en lugares como el mar o que deben ser incinerados para evitar su acumulación. Todas estas prácticas en vez de ayudar a la reutilización o reparación, promueven la compra y venta desmedida que destruye el planeta. Por eso, hay firmas o estudios que están buscando promover opciones diferentes y de calidad.

Upcycling o suprarreciclaje, soluciones sostenibles El reciclaje tradicional se basa en procesar de nuevo elementos como el plástico o hasta la ropa para que sus compuestos puedan reutilizarse en la fabricación de algo nuevo. El suprarreciclaje o upcycling es un término que ha tomado mucha fuerza dentro del mundo de la moda, ya que se basa en darle una segunda oportunidad a prendas o partes de las prendas que se creían desechables para crear algo nuevo. No es necesario procesarlo de ninguna forma, solo cambiar su función.

Nathalia García Studio lleva un largo tiempo dedicándose a la creación de prendas de vestir siguiendo todos los principios de moda circular. Cada cierta cantidad de tiempo, lanza colecciones cápsula al público que nacen bajo la idea de darle nuevas oportunidades a ropa que se creía perdida con base en el reciclaje como tal y el suprarreciclaje. Puede notarse sobre todo en sus diseños, que suelen ser mezclas muy originales provenientes de la intervención de varias piezas en una sola. Es muy recomendable ver su catálogo para cambiar la forma en cómo se vive la moda y se expresa la moda.

Cada vez surgen más herramientas para enfrentarse al negocio de la moda fast fashion (que no cuenta con consciencia social o medioambiental) de forma sostenible. Estas técnicas ayudan no solo a reducir la contaminación, sino también a darle nuevas oportunidades a prendas de vestir que se consideraban residuos. Por eso, proyectos como el de Nathalia García son tan importantes, ya que envían un mensaje de soporte fundamental al medioambiente en los tiempos que corren.



