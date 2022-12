¿Por qué escoger un jardín vertical artificial?, la última tendencia por JardínVertical.es Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

El jardín vertical artificial es una tendencia en el mundo de la decoración, por sus muchas ventajas. Una de las principales es que ofrece un aspecto muy hermoso y, más importante aún, bastante realista. Tanto es así que hay personas que no logran diferenciarlo del natural.

Para crear un espacio llamativo que robe las miradas de todos los visitantes, es necesario comprar productos de muy buena calidad. En España, una de las tiendas especializadas donde se pueden adquirir es jardinvertical.es, un e-commerce con una gran diversidad de artículos para transformar casas y oficinas de una forma sencilla.

Las grandes razones para optar por un jardín artificial Son muchas las razones por las cuales las personas optan por un jardín artificial. Por un lado, los productos que se utilizan para dar vida a un espacio tienen costes accesibles. Además, a diferencia del jardín natural, la instalación se hace rápidamente, lo que permite ahorrar tiempo.

Este tipo de jardines son muy versátiles, ya que se pueden ubicar en la superficie que prefiera el dueño del inmueble. Por lo general, se colocan en las áreas exteriores de las casas o las oficinas, a lo largo de los patios, alrededor de la piscina, en los muros interiores, etc. No obstante, cada vez está más extendida la moda de colocarlos en el interior, para obtener una decoración fuera de lo común y dar vida a los espacios vacíos.

Otra de las grandes ventajas de estos jardines es que son muy duraderos, limpios e higiénicos, si se les da el debido cuidado. Además de eso, se mantienen perfectos los 365 días del año, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, como trasplantarlos o podarlos.

Armar un jardín artificial de la mano de JardínVertical.es JardínVertical.es es una tienda aliada de todas aquellas personas que deseen tener un jardín artificial hermoso y acogedor. Su catálogo de productos es variado y se adapta a diferentes necesidades y requerimientos. Entre las alternativas disponibles se pueden encontrar más de 40 modelos de jardines verticales, con costes a partir de 12 euros, dependiendo del modelo y el tamaño.

También ofrecen plantas artificiales decorativas, hechas con materiales sintéticos y plásticos de máxima calidad. Hay helechos, cerezos rosa, olivos, bambú, monstera, palmito, platanera, ficus, taro, palmera y alocasia, entre otras. A su vez, disponen de césped y musgo artificial.

Para adquirir los productos o para obtener mayor información sobre la empresa se debe acceder a su plataforma de venta. Los usuarios deben saber que, además, la tienda ofrece envío gratuito a los pedidos superiores a 150 euros.



