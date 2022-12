¿Cuándo y cómo cancelar registralmente hipoteca para ahorrarse cientos de euros? Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022

Cuando un deudor termina de pagar al banco las cuotas de un préstamo hipotecario, es momento de iniciar los trámites para cancelar registralmente hipoteca. Los expertos de la firma online Cancela Tu Hipoteca dicen que es un proceso que, generalmente, inicia el mismo banco que ha hecho el préstamo.

Se trata de un procedimiento por el que hay que pagar un dinero extra. Este se reparte entre el banco, que cobra una comisión, la firma gestora que contrata el banco, el registro de la propiedad y la notaría. En el caso de hacerlo con Cancela Tu Hipoteca, se reducen los costes de la operación.

La importancia de cancelar registralmente la hipoteca Antes de explicar por qué sale más económico cancelar registralmente la hipoteca con Cancela Tu Hipoteca, estos expertos destacan la importancia del proceso. La legislación vigente aclara que no es una acción de carácter obligatorio si han transcurrido 20 años desde la solicitud del préstamo. No obstante, sí resulta pertinente por varias razones que vale la pena destacar.

Una de ellas es que, si se desea vender el inmueble o cederlo, será necesario contar con el documento de cancelación registral de la hipoteca. Otra razón de peso para proceder con esta acción lo antes posible es que, cuanto más tiempo se espere para hacerlo, más caro saldrá todo.

Si se quiere vender el inmueble y este cuenta aún con la carga hipotecaria anterior, el banco comprador podrá exigir la realización de ese trámite. Esto significa pagar más dinero porque las entidades financieras no hacen por sí mismas ese proceso. Usan los servicios de gestores asociados que, por lo general, cobran más caro.

Con Cancela Tu Hipoteca sale más económico Cancela Tu Hipoteca es un servicio online mediante el cual quienes han terminado de pagar las cuotas pueden cancelar registralmente la hipoteca. A través de un sencillo proceso que el usuario puede gestionar desde su casa u oficina, podrá obtener el documento necesario. Ellos trabajan directamente con notarías colaboradoras que se hacen cargo del expediente desde el primer día.

Indican que el interesado o la interesada solo debe cumplir 4 sencillos pasos para obtener su cancelación registral de hipoteca. Primero, rellenar el pedido online y generar la solicitud. La gestora asignará el caso a una notaría cuyo delegado se pondrá en contacto. Previo acuerdo con la notaría, se procede a pagar el trámite y, al terminar este, el usuario recibe su documento debidamente registrado.

Este servicio independiente elimina los intermediarios que usan los bancos, lo que permite a los deudores pagar menos por todo el trámite. Los especialistas de la firma dicen que sus honorarios son fijos. Agregan que los resultados están completamente garantizados.



