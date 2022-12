Un dulce sabroso y consciente para estas navidades, RIHOLÉ con mucho FILIN LOVE Emprendedores de Hoy

Existe una estrecha relación entre la alimentación y la salud de las personas, como dice la popular frase «somos lo que comemos». Ya 450 años antes de Cristo, el aforismo atribuido a Hipócrates, llamado el padre de la medicina, fue «sea el alimento tu medicina, y la medicina tu alimento». Este avanzado observador ya había descubierto una conexión importante entre lo que se come y la salud que se tiene. Esta consigna fue tomada por la actriz y cantante Virginia Buika alias Virginia Bright para los productos de su marca de chocolates RIHOLÉ, que prometen ser más que solo snacks o dulces.

En armonía y sincronizados con el próximo lanzamiento de su proyecto musical FILIN LOVE, del cual se pueden escuchar avances en el nuevo canal de Youtube que acaba de estrenar y en la nueva serie Podcast FILIN LOVE – Riholé, los chocolates y otros productos de la marca buscan llenar de energía, alegría y de un poquito más de amor a todos aquellos que degustan este exquisito superalimento, que recoge el carácter de la artista. RIHOLÉ, un chocolate ideal para regalar estas Navidades.

RIHOLÉ, el chocolate bio ecológico 100 % natural de Virginia Bright La composición del chocolate ecológico RIHOLÉ incluye un ingrediente especial: el aceite de oliva virgen extra calidad premium de la misma marca. Este producto ha sido fabricado siguiendo una filosofía que prima la salud y el cuidado personal, bajo el lema personal de Virginia Bright: «somos lo que comemos, somos lo que oímos, somos lo que leemos y somos lo que nos ponemos».

RIHOLÉ es un chocolate negro bio ecológico a base de cacao, cuya calidad y origen de las materias primas de sus ingredientes 100 % naturales incluye en esta primera edición de autora, el aceite virgen extra de RIHOLÉ Oliana, que cuenta este año de su formato bio ecológico de edición limitada y también bio démeter, lo que lo convierte en un superalimento de alto valor nutricional. Este elemento tiene cero químicos, así como propiedades antioxidantes y compuestos bioactivos que dan amplios beneficios al sistema cardiovascular y a la salud en general. Otros ingredientes de este chocolate bio ecológico son azúcar de caña y vainilla de cultivo bio ecológico. El resultado, un producto de primera calidad.

RIHOLÉ tiene un sabor suave de cacao, pero a su vez intenso al paladar, sin presentar el amargor fuerte que caracteriza a este producto. Además, es ligero y con un dulzor que no empalaga y presenta una textura delicada que se asemeja a la de un bombón.

Música y chocolate, la combinación de Virginia Bright que revoluciona el mercado Virginia Bright es el higherself (Yo superior) y seudónimo artístico de la cantante y actriz Virginia Buika, quien además también se desempeña en el medio digital como creadora de contenidos y mentora-consultora. La artista es reconocida como una digna representante de la energía femenina que tiene como características: recibir, fluir, jugar, cuidar, cooperar, crear, comunicar e inspirar y que busca reciclarse desde la autovaloración, el amor propio (falsamente tildado de egoísmo) y la recuperación del placer y del empoderamiento bio cultural, siendo siempre ejemplo de su profesionalidad, no solo en el arte sino también en todo aquello donde pone su corazón y su energía, con esa actitud positiva y emprendedora que tanto la caracteriza.

En este sentido, Virginia Bright se ha quedado con la esencia de un proyecto anterior que desarrolló sobre el FILIN que nació en Cuba, al que ha sumado todo su amor LOVE – RIHOLÉ, creando así FILIN LOVE – RIHOLÉ, el proyecto que comprende más que música y arte, resultando ser toda una experiencia dentro de la línea de su conocido movimiento artístico de transformación humanitaria cozUare. En este último, a través de la música, el movimiento y la oratoria, busca llevar y recordar a las personas el amor propio y amor a los demás, a través de reconocer el valor propio y, por ende, el valor de los demás. En este proyecto, se puede disfrutar del ritmo de la mejor música popular y de la rumba africana en su fusión en español, con sonidos actuales y con mucho FILIN, mucho soul.

Además de esto, Virginia Bright ha decidido lanzar al mercado esta línea de chocolate negro bio ecológico de autora FILIN LOVE – RIHOLÉ, una línea temática inspirada en los arquetipos de las Diosas Poderosas, otro de sus proyectos de enriquecimiento personal, que va en sintonía con la filosofía del movimiento: RIHOLÉ significa amor y es el nombre de nacimiento de la artista.

El chocolate negro bio ecológico de Virginia Bright es todo un éxito en el mercado, que se puede adquirir desde su tienda online en su página web. Allí, actualmente, en la sección «Mi Riholé» se pueden acceder a diferentes ofertas que van actualizándose, junto a la música de la cantante. En gran medida, esto se debe al simbolismo y la fuerte conexión emocional que las personas tienen con la comida. Y es que, cuando se le pone consciencia, el placer culinario es otra forma más de consumir arte y de cuidarse.



