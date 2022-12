Este año los petardos para fin de año, ‘made in Spain’, por Petardos AM Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 15:38 h (CET)

Los petardos y los cohetes se han convertido en imprescindibles durante las fiestas navideñas. No se concibe esta celebración sin el sonido que producen, los cielos iluminados y el olor de la pólvora. Tanto para dar inicio a la temporada como para despedir el año con sentimiento de festividad, siempre es posible apreciar el protagonismo de la pirotecnia.

Para aquellos que quieren celebrar estas fechas de la manera tradicional, en Petardos AM tienen muy buenas noticias, ya que todos sus productos tienen ofertas que llegan hasta el 65 % de descuento. La empresa se dedica a la venta de petardos, cohetes, bengalas, bombetas, baterías y un largo etcétera de artículos de pirotecnia. Además, este año, el 90 % de los petardos y barrenos son fabricados en Valencia.

Venta de petardos y otros productos de pirotecnia, a mitad de precio Los tiempos cambian, y la compra tradicional de petardos para Navidad en las tiendas de pirotecnia ha evolucionado a comprar petardos de manera online. Cada vez son más las personas que realizan estas compras por internet, debido a que ofrece un método más cómodo, sencillo y evita largas colas. En Petardos AM, además, ofrecen un sistema de venta de petardos donde los usuarios realizan sus pedidos a través de la web y solo tienen que ir a la tienda a recoger su paquete.

Explorando en su tienda online, es posible encontrar una gran variedad de productos de pirotecnia. Ejemplo de ello, son los cohetes, las tracas, las bombetas, las baterías y los lotes, el producto estrella y de más venta, ya que se puede adquirir un gran surtido de productos a un precio irrisorio. Aparte de ello, ofrecen la oportunidad de llevarlos a un precio muy rebajado, gracias a sus ofertas, con las cuales se compran 3 y se llevan 6, o se compran 2 y se llevan 3 y el 2º a mitad de precio y si se necesita cantidad de algún producto, hasta el 65 % de descuento. Así, los usuarios pueden celebrar la Navidad por todo lo alto.

Petardos AM distribuye productos fabricados en España La mayoría de los comercios e importadores españoles que distribuyen productos de este tipo los importan de China. Sin embargo, un aspecto a resaltar de Petardos AM es que aproximadamente el 90 % de sus petardos y barrenos comercializados se fabrican en Valencia. Y el total de sus lotes, que los montan en la misma tienda.

Esta empresa produce los lotes de productos sueltos que vende en cada una de sus tiendas, a medida que se presenta la demanda. Adicionalmente, los productos que compran para montar los lotes ocupan la mitad del volumen que si vinieran ya montados en los lotes hechos. Gracias a ello, pueden utilizar solo la mitad de los contenedores para transportar sus productos a España, un aspecto que les diferencia de la competencia.

Con todo ello, Petardos AM contribuye a disminuir la huella de carbono. Petardos AM ayuda a hacer de las ciudades un lugar más bonito, pintando el cielo de colores para recibir el 2023 o, incluso, celebrar la Nochebuena. Además, ofrecen la venta de petardos y el resto de productos de manera online, facilitando la adquisición de los mismos.



