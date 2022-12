Nace POWER IP, una solución Business Intelligence de ISERN para patentes y marcas Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 15:29 h (CET)

Recientemente, la empresa legal dedicada a la tramitación y defensa de marcas y patentes nacionales e internacionales, ISERN Patentes y Marcas, ha desarrollado una nueva herramienta llamada POWER IP. Se trata de una aplicación web que funciona como una solución legaltechque facilita un análisis muy visual de información de expedientes, así como la creación de cultura empresarial para la gestión de activos de propiedad industrial e intelectual.

Todo esto a través de un sistema inteligente y confiable que además ayuda a optimizar la preparación de mejores estrategias de negocio. Esta nueva aplicación representa una solución efectiva y un avance importante en el resguardo y la gestión de la propiedad intelectual de las empresas modernas.

ISERN Patentes y Marcas lanza su nuevo producto POWER IP POWER IP es una aplicación web basada en Business Intelligence y que además está respaldada por Microsoft Power Bi. La aplicación ha sido creada con el fin de ser una herramienta legaltech efectiva y confiable que permita entre otras cosas, acceder a una amplia cartera de expedientes mediante un sistema inteligente. Este sistema facilita en gran medida el análisis visual de la información, lo que a su vez ayuda a desarrollar estrategias de negocio mucho más eficientes, ya que se pueden evaluar expedientes desde perspectivas empresariales diferentes, ya sea desde el punto de vista geográfico, de vencimientos, situación, etc.

Para Jorge Isern, socio director de ISERN Patentes y Marcas, POWER IP “no solo es una aplicación para hacer un seguimiento de los expedientes, sino que permite poder organizar y transmitir a los departamentos y a toda la empresa, la estrategia de propiedad industrial que se está siguiendo”.

Por medio de esta app, los clientes podrán tomar mejores y más inteligentes decisiones para su empresa, en pro del resguardo y gestión eficiente de la propiedad intelectual e industrial. De hecho, POWER IP es una aplicación desarrollada para este sector, lo que la convierte en una herramienta exclusiva y diferencia a ISERN de la competencia.

Otras ventajas que ofrece el uso de la herramienta POWER IP Además de las ventajas anteriores, POWER IP también permite configurarla y personalizarla según las necesidades de la empresa que vaya a utilizarla. Por ejemplo, en su panel de control se puede fácilmente diseñar elementos corporativos personalizados, tales como el logo de la empresa, su color corporativo, etc. Esto permite utilizar la herramienta para mostrarla en presentaciones ante, por ejemplo, Dirección de Departamentos, Consejo de Administración, etc.

Por otro lado, hay que destacar que POWER IP es una herramienta mucho más avanzada y evolucionada que cualquier otra de gestión de expedientes, permitiendo al cliente analizar una gran variedad de factores y desde multitud de opciones. Además, en POWER IP todos los datos están conectados entre sí, y se actualiza según los parámetros seleccionados. Uno de los objetivos finales es que las compañías puedan «utilizar POWER IP para crear cultura de propiedad industrial e intelectual para favorecer el desarrollo e implementación de sus activos«, destaca Jorge Isern.

Queda claro que empresas como ISERN Patentes y Marcas apuestan por la digitalización y el aprovechamiento máximo que esta ofrece, a través de aplicaciones como POWER IP. La propiedad intelectual es un bien muy importante, que debe estar presente en las decisiones estratégicas de cualquier compañía. Por eso, esta solución legaltech te puede ayudar a garantizar una gestión adecuada.



