3 cremas para el dolor muscular que se deben tener para torceduras, contracturas y contusiones Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 15:25 h (CET)

Los dolores musculares y articulares son un problema bastante frecuente en personas de distintas edades. Este tipo de molestia limita la capacidad de movimiento del cuerpo e impide llevar a cabo las actividades del día a día con normalidad. Todo ello afecta la calidad de vida y, si se prolonga, también puede repercutir en el estado de ánimo.

En estos casos, los antiinflamatorios musculares naturales como los que distribuye FvDirect son una solución rápida y eficaz. Con cremas para el dolor muscular y otros productos similares es posible conseguir un rápido alivio. Esta empresa emplea hierbas, plantas medicinales y otros ingredientes 100 % naturales.

Gel SinDolor: un gel de árnica y áloe vera para el dolor muscular Otro de los geles para el dolor muscular naturales ofrecidos por FvDirect es Gel SinDolor, que también resulta ideal para tratar diferentes tipos de dolores. Está elaborado con árnica y áloe vera, que son ingredientes que proveen los principios activos necesarios para calmar el dolor muscular y articular de manera inmediata.

FvDirect es distribuidor oficial de Gel SinDolor, un plus de confianza online al poder adquirir el original SinDolor en una tienda oficial.

Rescue Gel: un roll on para dolor muscular con árnica y harpagofito Las cremas para el dolor muscular pueden usarse para tratar dolores derivados de caídas, golpes, sobreesfuerzos, lesiones deportivas, estrés y malas posturas, entre otras posibilidades. Por ejemplo, Rescue Gel es un roll on para dolor muscular elaborado con árnica y harpagofito, que proveen un efecto calmante y antiinflamatorio. Estas plantas medicinales y sus usos terapéuticos han sido estudiadas científicamente a través de la fitoterapia.

Rescue Gel sirve para aliviar tanto los músculos como la inflamación por caídas o golpes. Por su formato roll on, no se desperdicia producto. Además, es fácil de transportar y su acción es inmediata. La aplicación es fácil, ya que solo hay que efectuar un automasaje hasta que el gel se absorba en el área a tratar.

La crema Alpenkrauter Emulsion es otra opción para calmar el dolor FvDirect cuenta con una amplia oferta de cremas para dolores musculares muy fuertes. Una de las que destaca en el catálogo de esta empresa es la crema para el dolor muscular Alpenkrauter Emulsion. Este producto está elaborado con hierbas de la región alpina. Sus ingredientes principales son pino, manzanilla, romero, eucalipto y limoncillo.

Con este remedio natural es posible aliviar la fatiga corporal y relajar piernas, espalda y brazos, tanto después de actividades deportivas como al terminar una jornada laboral. La forma recomendada de aplicación es con masajes después de un baño tibio. Asimismo, esta crema provee un efecto calor que contribuye a mejorar la circulación sanguínea. Su olor es agradable y la piel la absorbe rápidamente. Por último, se trata de un artículo muy usado en el mundo del deporte, ya que sirve para tratar lesiones, inflamaciones y distensiones musculares.

Con una crema para el dolor muscular o geles como los que ofrece FvDirect, se puede reducir el malestar corporal generado por distintas causas y recuperarse de lesiones. De esta manera, es posible experimentar una sensación de bienestar y alivio rápidamente de una forma más natural.

Para mayor información, ingresar en la página web de FvDirect | Correo: comercial@fvdirect.es | Facebook: @FVDIRECT | Instagram: @fvdirect | Twitter: @FV_DIRECT | Pinterest: @fvdirect



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.