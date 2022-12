El primer concepto a comprender para convertirse en trader, de la mano de TradingwithDavid Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 13:58 h (CET) Si cualquier persona parase a la gente por la calle y le preguntase: «¿qué es el trading?», seguramente obtendría una amplia gran variedad de respuestas. Lo mismo ocurriría si hiciera la misma pregunta a personas que realmente negocian. Tantas respuestas que solo complicarían un concepto muy simple que debería estar claro para todos los que pretenden hacer del trading un negocio rentable.

El trading es una mera cuestión de probabilidad. Independientemente de los distintos tipos de análisis, teorías y de los muchos charlatanes que se hacen pasar por gurús en Internet, el trading se reduce a un cálculo probabilístico.

Para ganar dinero en el trading solamente se necesitan dos cosas: las probabilidades de éxito de su lado y un plan de trading al que ceñirse sin excepción. Dicho así, parece sencillo, pero en el trading no hay nada sencillo, excepto perder dinero. Sin embargo, para evitar estos problemas y tener más probabilidades de cerrar una operación en ganancia que en pérdida, es necesario analizar correctamente el mercado, algo que se puede hacer a través de libros de trading, como los que dispone David Carli.

Analizar correctamente un mercado significa centrarse únicamente en las fuerzas que realmente lo mueven. Por ejemplo, en Forex, son los bancos centrales con su política monetaria, son los datos macroeconómicos. Todas las fuerzas que determinan el movimiento de un mercado a medio y largo plazo. Por su parte, a corto plazo, lo que mueve un mercado es la especulación, son los fondos de inversión con sus operaciones. Esto, sin embargo, es para unos días o unas semanas como mucho, porque, tarde o temprano, competirán con los intereses de un banco central, chocarán con una economía o se enfrentarán a una sequía o una epidemia; fuerzas mucho mayores que ellos mismos.

Resumiendo en una frase, para tener las probabilidades de éxito de su lado es necesario conocer los mercados y su dinámica y tener una buena experiencia.

Sin embargo, el conocimiento de los mercados y la experiencia son inútiles si antes no se ha construido un plan de trading adecuado. Un plan de trading a medida que se centra en el componente emocional y establece normas estrictas sobre la gestión del dinero, ante todo la pérdida máxima que están dispuestos a sufrir si la operación alcanza el stop-loss.

Todo debe planificarse con antelación para saber siempre qué hacer incluso en caso de imprevistos y no sufrir grandes pérdidas que podrían minar no solo la cuenta, sino también la confianza.

Por tanto, para ganar dinero de forma consistente en el trading es necesario tener las probabilidades de éxito de su lado, de forma que se cierren más operaciones con ganancias que con pérdidas, y organizar, en un plan de trading hecho a medida, todos los aspectos de forma que la eventual pérdida de una operación sea, como mucho, igual al beneficio potencial y la gestión de una operación esté libre de estrés pase lo que pase. Tal como expone David Carli en TradingwithDavid, ganar con el comercio no es fácil, pero es posible si están dispuestos a trabajar y a esforzarse.



