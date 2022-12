Todopisos, uno de los mayores portales inmobiliarios rentables en España, apuesta por eliminar las tarifas fijas e implementar el pago por leads recibidos Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 13:48 h (CET)

Hoy en día, vender una propiedad es más sencillo gracias a la existencia de los portales inmobiliarios, los cuales son plataformas destinadas a promocionar cualquier tipo de vivienda en zonas específicas.

La mayoría de estas plataformas suelen cobrar una tarifa fija a cambio de dar una cierta cantidad de información de gran utilidad, incluyendo publicaciones, alcance de personas, etc. Todopisos ha decidido romper con este esquema de tarifa fija y cobrar únicamente por la cantidad de leads que ganan sus clientes. Esto le ha permitido posicionarse entre los portales inmobiliarios rentables más reconocidos en España.

Soluciones inmobiliarias rentables para propietarios Los nuevos planes inmobiliarios de Todopisos eliminan por completo las tarifas fijas para concentrarse en pagar por cada lead que reciban sus clientes en cada publicación realizada. Esto es una gran ventaja para los propietarios, ya que no tendrán que pagar por un servicio que no les genere resultados. Además, solo verán sus gastos de inversión en la publicidad de su vivienda al mismo tiempo que comiencen a recibir solicitudes de interesados en comprar o alquilar su propiedad.

Un punto clave de este nuevo sistema de pagos por leads de Todopisos es la posibilidad que tienen los usuarios de limitar el gasto mensual de sus planes de pago por clientes potenciales. De esta manera, cuando la cantidad de interesados exceda el presupuesto determinado, la plataforma detendrá las promociones y no facturará por encima de la cifra establecida. En este sentido, los propietarios pueden realizar una ampliación de su límite mensual si así lo desean tras observar si se han logrado los resultados deseados.

¿Por qué contratar los servicios inmobiliarios de Todopisos? Una razón por la que Todopisos se encuentra entre los portales inmobiliarios rentables más demandados en España es que sus soluciones destacan por ser flexibles y siempre se aseguran de abarcar las necesidades de todos sus contratistas. Ejemplo de ello son sus planes: Zero para los más conservadores, Plan 10 para quienes quieren una inversión controlada y Plan Infinitpara los que desean gastar sin límites. Cada plan está desarrollado por expertos en el sector inmobiliario que conocen las distintas exigencias de la mayoría de los propietarios.

Todopisos también es flexible cuando se trata de que sus clientes escojan si desean hacer llegar sus promociones de viviendas a clientes nacionales o internacionales. De la misma manera, los planes no están sujetos a permanencia ni algún otro tipo de compromiso, es decir, el contratista puede darse de baja cuando lo desee.

Como punto extra, esta plataforma tiene un registro exacto de las personas que solicitan información sobre una vivienda. Esto lo hacen con el objetivo de no cobrar a sus clientes cuando dichas personas o leads realicen una próxima solicitud nuevamente.

Todopisos es reconocido como uno de los primeros portales inmobiliarios rentables en eliminar las tarifas fijas e implementar el pago publicitario por cada cliente potencial ganado. Esto supone una gran estrategia para los negocios inmobiliarios del futuro que beneficia tanto a los intermediarios como a los propietarios.



