La firma Cancela Tu Hipoteca permite la cancelación de hipoteca de manera segura y económica

martes, 20 de diciembre de 2022, 13:47 h (CET)

Uno de los momentos más importantes para cualquier familia o para una persona es cuando cancela al banco la última cuota de un préstamo hipotecario. Representa el premio al esfuerzo de muchos años, la tranquilidad de contar con un patrimonio particular y el logro de poseer un espacio propio.

No obstante, para la cancelación de hipoteca, son necesarios algunos trámites por parte del nuevo propietario. Desde solicitar al banco una certificación de deuda cero hasta inscribir la cancelación en el registro de la propiedad. La firma Cancela Tu Hipoteca dice que hacerlo a través del banco puede salir muy costoso.

Una alternativa segura y más económica que tramitar con el banco Cancela Tu Hipoteca es un servicio online especializado en la atención a personas que han pagado todas las cuotas de su hipoteca. En ese momento, es necesario realizar un último trámite conocido como cancelar registralmente la hipoteca. Las autoridades dicen que, aunque no es un paso obligatorio, sí es recomendable en el caso de que se quiera vender o ceder la propiedad.

Los expertos de Cancela Tu Hipoteca confirman que hay una razón por la que los bancos cobran altas comisiones por esos trámites. Subcontratan esos servicios a gestoras asociadas a cuyas tarifas ellos le agregan otro porcentaje. No obstante, la legislación vigente permite al ciudadano optar por otras alternativas distintas.

Eso es lo que representa Cancela Tu Hipoteca, una firma que desde su sitio web elimina los intermediarios y reduce significativamente los costos. Ellos afirman que trabajan con notarías colaboradoras que se hacen cargo de los expedientes desde el primer momento. Esto garantiza que el proceso se termina en un tiempo muy corto.

Un proceso que se solventa con solo 4 pasos La filosofía de trabajo del equipo de Cancela Tu Deuda es hacerlo todo lo más sencillo posible para los usuarios. De esta manera, han estructurado un proceso que solo implica la realización de 4 pasos para finiquitar todo. El primero es llenar un formulario de solicitud donde se aportan los datos necesarios para iniciar el trámite. La plataforma envía al interesado un email de confirmación de la solicitud.

El segundo paso comienza cuando la notaría asignada se comunica con el propietario para solicitar la documentación necesaria. En este punto, desde la notaría también se aclaran todas las dudas y se proporciona la información necesaria para el pago. El tercer paso es justamente realizar el pago correspondiente y firmar una autorización para llevar a cabo el resto del proceso.

Por último, el paso 4 es cuando el interesado obtiene la cancelación de la hipoteca debidamente registrada. Además, recibe las facturas de los pagos en notaría, registro y los honorarios de Cancela Tu Hipoteca. La firma reitera que toda la cancelación de hipoteca es online, por lo que se puede gestionar desde la casa o la oficina.



