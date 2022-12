Chapú, la plataforma para encontrar profesionales del sector reformas y mecánica Comunicae

martes, 20 de diciembre de 2022, 16:37 h (CET) Ha llegado Chapú, la nueva forma de ver las reformas, una plataforma orientada tanto para móviles en versión APP como para ordenador accediendo desde su portal web, donde podremos registrarnos de manera totalmente gratuita y acceder a una nueva forma de poder buscar y tramitar trabajos relacionados con el mundo de las reformas, válido tanto para clientes como para profesionales que buscan tener un medio donde encontrarlos Publicar trabajos, recibir presupuestos y elegir a través del sistema de pujas de Chapú

Una de las principales características de Chapú es, que facilita con tan sólo unos clicks el hecho de poder contactar con profesionales y obtener presupuesto para los trabajos que se requieren realizar.

Y lo mejor de todo, es que dispone de un sistema de subastas donde podrás optar y comparar precios, valoraciones, disponibilidad y mucho más de cada profesional.

" ¿Y cómo puedo contactar con un profesional? "

Muy sencillo, una vez se haya recibido los presupuestos de los profesionales adecuados, se tendrá un contacto directo con él para poder resolver las dudas y aclaraciones sobre el trabajo a realizar, la plataforma tanto para ordenador como para móviles integra un sistema de chat y un día para aclarar éstas dudas sobre dichos trabajos.

Una vez se hayan aclarado las dudas, se podrá escoger el presupuesto y profesional que más se adecúa a los requerimientos que se buscan.

Se pueden ver más detalles sobre su funcionamiento y explicación de funcionalidades en su página web: https://chapureformas.com/

"Más que una aplicación, es una herramienta de trabajo"

Chapú tiene como filosofía el poder facilitar para ambas partes (profesionales y clientes), el trámite de búsqueda, formalización y contratación de trabajos de los gremios disponibles.

De ésta forma, a través de una única plataforma, cualquier profesional podrá buscar trabajos con seguridad, registrando en todo momento las condiciones del servicio, inclusive aportando al cerrar éstos trabajos un contrato tipo para determinar las pautas y garantizar el compromiso por ambas partes.

Encontrar profesionales cerca nunca fue tan fácil

Gracias a que Chapú dispone de una segmentación de profesionales variada, se podrá elegir en detalle un trabajo puntual para todas aquellas tareas que se necesite de una persona experta y cualificada, la cual además, podrá ser valorada desde la plataforma.

Los gremios que actualmente dispone son los siguientes:

Albañilería

Alicatado

Carpintería metálica

Chapa y pintura

Electricidad

Fontanería

Mecánica

Mudanzas

Parquet

Pintura

Pladur / Yeso

Reforma Integral Ventajas de Chapú para clientes frente a otras plataformas

- Se reciben hasta 5 presupuestos gratuitos, teniendo la posibilidad de ver todos los presupuestos recibidos en el anuncio. En otras plataformas solo se reciben 3 presupuestos sin poder ver ninguno más.

- No se paga de más por el trabajo ofrecido. El modo subasta hará a los profesionales dar precios justos y competitivos. Los profesionales darán presupuestos sin ver el resto, esto hará que puedan pedir más de lo que vale.

- Se podrá saber después de pocos días si hay un profesional interesado en el trabajo. En otras plataformas, si a ningún profesional le interesa, la espera puede ser eterna y no recibir ninguna noticia.

- Incluye protección legal totalmente gratuita. Ninguna plataforma ofrece un contrato privado descargable y menos de forma gratuita.

- Se dan valoraciones al profesional y se elige a los mismos en funcion de las que se han realizado en trabajos realizados en Chapú. Muchas no tienen valoraciones y otras las valoraciones que tienen no queda claro quien las puso.

Ventajas de Chapú para Profesionales frente a otras plataformas

- Uso gratuito de la plataforma. En otras plataformas tendrás que pagar para poder dar presupuestos.

- Solo se paga una pequeña comisión por trabajo aceptado. Además si el presupuesto aceptado se rechaza en 7 días, Se devolverá el dinero. La comisión que cobran en otras plataformas es el doble que en Chapú. Y no suelen proteger al profesional.

- En pocos días se sabe si el presupuesto ha sido aceptado. En otras plataformas mantienen largas esperas impidiendo gestionar el trabajo eficientemente.

- Se pueden resolver dudas con el cliente antes de dar un presupuesto. En otras plataformas se tiene que dar el presupuesto solamente con el anuncio inicial del cliente, pudiendo perder dinero o el cliente.

- Incluye protección legal totalmente gratuita. Ninguna plataforma te ofrece un contrato privado descargable y menos de forma gratuita.

- También se valora al cliente y se puede elegir dar presupuestos a los trabajos a elección en función de las valoraciones. Ninguna plataforma permite que el profesional valore al cliente.

¿Esperar para probar Chapú?, diria que no. Si se busca realizar algún tipo de reforma o se necesita de un profesional, lo mejor es acceder ya y empezar a publicar trabajos.

Si un profesional necesita captar clientes y tener un medio fácil donde encontrar trabajos puntuales y con las facilidades que facilita la plataforma, es hora de empezar a disfrutar del trabajo de una manera nueva y cómoda.

"Chapú, la nueva forma de ver el mundo de las reformas"

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Andorra Masters: El esperado evento de David Ayala para empresas La compraventa de viviendas cerrará 2022 con un aumento cercano al 13% y se prevé que el ajuste llegue en 2023 El empleo es la principal prioridad de cara a 2023 para el 91% de las personas con discapacidad, según Fundación Adecco Los profesionales españoles más innovadores de la restauración, la hostelería y la alimentación estarán presentes en Sirha Lyon 2023 Hisense: televisión y fútbol como estrategia de globalización