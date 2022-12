Los nuevos podcasts disponibles en Canal Sénior para aprender sobre arte Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 13:13 h (CET)

Canal Sénior es una plataforma que se ha convertido en una de las mejores aliadas de las personas de edad avanzada. Esta ofrece contenido exclusivo de diferentes e interesantes temáticas como universo, bienestar, emprendimiento, tecnología, etc. Además, recientemente, ha lanzado una colección de podcasts arte para aquellos hombres y mujeres que quieran adquirir conocimientos y nutrir su cultura general, conociendo la historia y datos importantes de icónicas esculturas y cuadros antiguos.

El método de enseñanza utilizado en este espacio en internet resulta algo diferente y entretenido para los más de 10.000 suscriptores, ya que no tiene nada que ver con el proceso de leer un libro de interminables páginas.

Qué se puede aprender con los podcasts arte de Canal Sénior Las personas que forman parte de Canal Sénior han visto con agrado los podcasts de arte que ya están disponibles en la plataforma. En los llamados “Cuentaesculturas”, abordan diferentes temas que resultan de interés para los amantes del arte.

Entre el material que está colgado en la plataforma, se encuentra la historia de David de Miguel Ángel, considerada una obra maestra del Renacimiento. Se trata de una escultura de mármol blanco creada por uno de los más grandes artistas de todos los tiempos: Michelangelo Buonarroti o simplemente Miguel Ángel. Además, la narradora María Martín resume en 29 minutos todo el contexto histórico de esta pieza que ha dado mucho de qué hablar desde tiempos remotos.

En otro de los podcasts, se habla también de otra escultura de Miguel Ángel, específicamente del Moisés, creada entre los años 1513 y 1536. En tan solo 24 minutos, los oyentes tienen la oportunidad de aprender todo acerca de esta maravillosa obra artística, la cual se encuentra en la basílica de San Pietro in Vincoli (Roma).

Asimismo, saber sobre la Victoria de Samotracia es posible en Canal Sénior. Para quienes no lo saben, esta escultura, ubicada en el Museo del Louvre (París), representa a Niké, la diosa de la victoria en la mitología griega.

Cómo acceder a los podcasts “Cuentaesculturas” de Canal Sénior Para escuchar los podcasts “Cuentaesculturas” se debe ingresar a la plataforma Canal Sénior. Optar por este tipo de material para aprender sobre las esculturas más conocidas de la historia tiene muchos beneficios para las personas mayores. En primer lugar, pueden oír las narraciones desde cualquier lugar, mientras hacen diferentes actividades, ya sea cocinar, manejar, reposar, etc. Además, otra de las ventajas es que pueden pausarlo cada vez que quieran y retomarlo cuando lo deseen.

Los podcasts son una excelente alternativa para mantener la mente ocupada. Lo mejor de todo es que la plataforma los pone a disposición de forma gratuita. Los interesados en pertenecer a Canal Sénior deben saber que el proceso es sencillo, puesto que solo se debe rellenar un breve formulario y, ¡listo!



