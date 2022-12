Banbu celebra el fin de año con más de 100.000 € en premios Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 13:10 h (CET)

Ya llegan las navidades y se acercan fechas críticas en las que se empiezan a comprar los regalos o se terminan de ultimar los que faltan.

Banbu, una marca pionera de cosmética sólida, 100 % natural y sostenible, este año va a dar el campanazo repartiendo más de 100.000 € en premios y regalos sostenibles.

Tal como Rodrigo Folgueira, CEO de Banbu, comenta: «nuestra apuesta va a ser siempre la de tratar de difundir que se regale la opción más sostenible si se elige regalar cosmética y lo vamos a hacer de la forma más original y divertida que se nos ha ocurrido».

Para ello, además van a valorar el conocimiento que se tiene sobre tóxicos, contaminación y sostenibilidad y premiarán a las personas que más informadas estén a través de un cuestionario con 5 preguntas.

El día 19 de diciembre se abrió una landing page con el cuestionario, donde todas las personas que se inscriban y participen en el mismo tendrán un premio asegurado en función del nivel de respuestas acertadas.

No obstante, ya es posible apuntarse en el siguiente enlace: Banbu.

Los premios serán códigos descuento y regalos directos que se podrán canjear en todas las compras que se hagan antes del 03/01 para así asegurarse de que lleguen para reyes. Los premios están valorados desde 15 € hasta más de 100 € para los capaces de acertar todas las preguntas.

«Nuestra misión es llevar la cosmética sostenible a todos los hogares y no podría ser de otra forma que hacerlo en estas fechas tan señaladas, donde nuestros productos son ideales para regalar», comenta Rodrigo.

Banbu nace en 2019 con el objetivo de revolucionar el sector de la cosmética convencional que es tóxico, contaminante y cruel. Cada año se generan más de 2 billones de envases de plásticos de un solo uso, más de 500 millones de sustancias tóxicas terminan en el mar y en los océanos y se siguen usando animales para formular y testar productos cosméticos.

Se repartirán muchos productos, entre ellos, no podían faltar dos de los productos más icónicos de Banbu como son los desodorantes y champús sólidos; así como una de las últimas incorporaciones, los perfumes sólidos.

«Durante todo el año hacemos una gran labor de difusión sobre tóxicos en cosmética y sostenibilidad, vamos a ver cuánto han aprendido nuestras seguidoras, pero prometemos una pregunta muy sencilla para que nadie se quede sin premio», afirma Verónica Diez, cofundadora de Banbu y responsable de comunicación.

La campaña estará activa desde el lunes 19 a las 19:00 y el cuestionario estará abierto hasta el viernes 23 de diciembre o hasta que se cubra la cifra de regalos, por lo que, si se está buscando el regalo más sostenible, es importante apuntarse cuanto antes para recibir la confirmación con el regalo obtenido.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.