Redexis y EiDF firman una alianza para impulsar el autoconsumo solar fotovoltaico

martes, 20 de diciembre de 2022

martes, 20 de diciembre de 2022, 14:25 h (CET) Pondrán en marcha un vehículo conjunto para la promoción y operación de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo orientado al segmento industrial y terciario, avalado por la experiencia, capacidades y orientación al cliente de ambas compañías. Gracias a esta alianza, los clientes tendrán acceso a electricidad a un precio fijo, competitivo y estable a largo plazo Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas y EiDF Solar, compañía dedicada a la energía solar fotovoltaica pondrán en marcha un vehículo, propiedad al 75% de Redexis y 25% de EiDF, para la promoción y operación de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo orientado al segmento industrial y terciario, avalado por la experiencia, capacidades y orientación al cliente de ambas compañías.

El acuerdo, que tiene un alcance nacional, supone un refuerzo en la apuesta de ambas compañías por el segmento industrial y terciario, completando en el caso de Redexis una oferta de acceso gas y electricidad renovable. Los clientes tendrán acceso a electricidad a un precio fijo, competitivo y estable a largo plazo.

El autoconsumo es una de las soluciones energéticas con mayor potencial de ahorro para empresas e industria, que impulsan su competitividad a través del ahorro energético. Las soluciones de autoconsumo basadas en energía fotovoltaica pueden generar ahorros de hasta el 50% en la factura eléctrica en viviendas y negocios.

Un avance en el Plan estratégico Energía26 hacia la eficiencia energética

"Esta alianza con EiDF se enmarca en nuestro compromiso con la transición energética y la descarbonización, aportando soluciones al tejido empresarial e industrial de nuestro país para contribuir de esta forma a su sostenibilidad y reducción de emisiones", comentó Fidel López Soria, consejero delegado de Redexis.

"Esta operación permite a EiDF ampliar sus objetivos de negocio, consolidando su posición en el desarrollo de PPAs de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Además, conseguimos avanzar en nuestro propósito de contribuir al ahorro y la reducción de emisiones contaminantes en la generación eléctrica", Fernando Romero, CEO de EiDF Solar.

Redexis está comprometida con el impulso de la eficiencia energética en la que se incluye el impulso del autoconsumo solar y su compromiso medioambiental, tal y como refleja su Plan Estratégico Enegía26 presentado recientemente. En 2026 la compañía aspira a desarrollar 190 MW de autoconsumo solar enfocado al segmento terciario e industrial, y seguir colaborando con sus clientes en el desarrollo de soluciones para la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de sus instalaciones.

Sobre Redexis

Redexis es una compañía integral de infraestructuras energéticas dedicada al desarrollo y operación de redes de transporte y distribución de gas natural, a la distribución y comercialización de gas licuado del petróleo y a la promoción del gas vehicular, de aplicaciones renovables del gas natural y del hidrógeno. Opera más de 11.900 kilómetros de infraestructuras energéticas propias a lo largo de once comunidades autónomas, facilitando el acceso a hogares, negocios e industrias españolas a nuevas fuentes de energía más sostenibles y eficientes. Además, Redexis está impulsando el gas vehicular a través de inversiones en nuevas infraestructuras para la movilidad. La empresa mantiene un sólido y continuado plan de expansión con cerca de 1.500 millones de euros invertidos desde 2010 y trabaja siempre con el objetivo de crear constante valor en las comunidades donde está presente. Redexis genera más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En 2022, el Índice de Sostenibilidad e Infraestructuras GRESB le otorgó la mención "Líder de Sector" manteniendo la máxima calificación de cinco estrellas en materia ESG (Environmental, Social and Governance), consiguiendo un total de 95 puntos sobre 100; y obtuvo el resultado de "Robusto" en el rating de Sostenibilidad y RSC de Vigeo Eiris.

Sobre EiDF

EiDF Solar es un grupo integrado de energía renovable con tres áreas de negocio: autoconsumo, generación y comercialización. En la unidad de autoconsumo, la compañía es líder en su segmento de mercado, consiguiendo ejecutar cerca de 4.300 sistemas de autoconsumo para empresas españolas que suman 4 MW de energía solar limpia y no contaminante. Cuenta con 12 delegaciones comerciales en todo el país. En Generación dispone de un pipeline de 2,2 GW con proyectos repartidos por todo el territorio nacional. Cumpliendo su estrategia de integración vertical, la energía generada en sus parques será destinada a su unidad de comercialización.

EiDF cotiza en la Bolsa española (BME Growth) desde julio de 2021 y ya ha alcanzado una capitalización bursátil superior a los 1.400 M€ actualmente, y prepara su salto al Mercado Continuo en el primer semestre de 2023.

