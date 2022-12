La Fábrica Artiginiale ofrece distintas variedades de champú sólido y mascarillas faciales Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 12:19 h (CET)

La cosmética natural se caracteriza por el desarrollo de productos que cuentan con principios activos provenientes de plantas, flores y minerales.

Estos artículos son respetuosos tanto para la piel de las personas como para el medioambiente, ya que no contienen ingredientes químicos o sintéticos.

Hoy en día, existe una amplia oferta de este tipo de cosméticos en el mercado. Por ejemplo, en la sección novedades de la tienda online La Fábrica Artiginiale, es posible encontrar distintas variedades de champú sólido y mascarillas faciales, entre otros artículos. Se trata de productos que resultan ideales para regalar en Navidad, ya que son útiles para la persona que los recibe y además resultan económicos.

Champú sólido de La Fábrica Artiginiale Este tipo de champú requiere de menos agua que los comunes para ser fabricado, es fácil de envasar sin usar plásticos y no contiene elementos agresivos para el cuero cabelludo, por lo que sirve para evitar irritaciones, caspa o picores. En particular, en La Fábrica Artiginiale, hay 2 opciones novedosas que son ideales para regalar en Navidad.

Una de ellas es el Solid Indigo Mirto y Clavo Shampoo, que es apropiado para cabellos claros. Esto se debe a que está formulado con índigo y aceites vegetales de sésamo, baobab y argán. Este champú sólido aporta brillo al cabello, lo preserva y protege. Otra de sus virtudes es que reduce los reflejos amarillentos en las cabelleras blancas.

A su vez, el Solid Ghassoul Rosa e Incienso Shampoo, disponible en esta tienda, aporta flexibilidad, volumen y brillo al pelo sin alterar su aspecto natural. Se trata de un champú rico en manteca de karité, que es un árbol originario de Marruecos. Este componente aporta hidratación y suavidad.

Para usar cualquier tipo de champú sólido, es necesario humedecer previamente el cabello, pasar el producto por la cabeza y después aclarar con abundante agua. De la misma manera que sucede con los productos tradicionales, no hay que aplicarlo en zonas oculares o mucosas.

Las mascarillas faciales son otra opción de cosmética natural para regalar en Navidad Estos cosméticos resultan adecuados para todo tipo de pieles. Por ejemplo, la mascarilla facial iluminadora ayurvédica BIO de esta marca tiene un efecto antimanchas, actúa contra el acné y aporta hidratación, suavidad y luminosidad. Para conseguir el mejor efecto posible, es necesario aplicarla sobre el rostro cuando está limpio y seco. Después de 5 minutos, hay que aclarar con agua tibia utilizando una muselina de algodón y secarlo con una toalla.

Los productos de cosmética natural de La Fábrica Artiginiale, como por ejemplo un champú sólido o una mascarilla facial, son una excelente opción para regalar en Navidad, ya que sirven para que una persona pueda conseguir una mejoría en su aspecto. Además, resultan amigable con el medioambiente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.