Futbolines Quimera lanza nueva tienda online gracias al Kit Digital Comunicae

martes, 20 de diciembre de 2022, 12:41 h (CET) La empresa, que lleva más de 30 años creando de forma artesanal el futbolín catalán de toda la vida, presenta nueva tienda online gracias a las ayudas económicas conseguidas a través del Kit Digital, con los fondos europeos Next Generation En Futbolines Quimera se trabaja teniendo en cuenta cada detalle, confeccionando el futbolín catalán con madera maciza de haya roja vaporizada, barras, cojinetes, cuenta goles, pica bolas de acero, pista hecha con resina fenólica y jugadores de aluminio inyectado y pintados a mano. Son auténticos especialistas en la fabricación del futbolín catalán original y ahora presentan una nueva tienda online, para que el usuario pueda adquirir, fácilmente, uno de ellos, disfrutando de una experiencia de navegación intuitiva y diáfana. Elaboración artesanal, 30 años de historia, alta calidad en los materiales, entrega, compromiso y experiencia, son algunos de los valores más destacables de Futbolines Quimera, los cuales también pueden verse claramente reflejados en la página web y en la nueva tienda online.

Se fabrican en madera maciza de haya roja vaporizada, que proviene del norte de Europa, y pesan unos 150 kilos. El usuario puede escoger entre diferentes acabados al comprar el futbolín; Estándar, roble o lacado y cada uno de ellos conserva el diseño y la esencia originales. Es un producto muy especial y es que, desde los inicios, el futbolín catalán profesional no ha cambiado, pero no todas las empresas saben cómo mantener esa robustez y apariencia inconfundible.

Desde Futbolines Quimera, trabajan de forma artesanal y cuidando cada detalle al máximo, para conseguir los mejores resultados. El futbolín catalán es un producto ideal para instalarlo en una vivienda particular, un negocio, una oficina… De hecho, es un producto desmontable en tres piezas, que son independientes y eso hace que pueda ser transportado e instalado, fácilmente, hasta el lugar que corresponda.

Para conocer más detalles, el cliente puede contactar con la empresa enviando un correo electrónico a info@futbolinesquimera.com, llamando al 937 15 06 67 o rellenando el formulario web con los datos de contacto y el motivo de la consulta.

Futbolines Quimera Kit Digital

https://futbolinesquimera.com/

937 15 06 67

info@futbolinesquimera.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.