RAW Super Drink, la bebida ecológica española que está siendo un auténtico éxito de ventas en todos los supermercados

martes, 20 de diciembre de 2022, 12:16 h (CET)

Cuenta con el distintivo BIO de la Unión Europea, es apta para veganos y celíacos y tiene un 0 % de azúcares añadidos. RAW Super Drink es una bebida isotónica ecológica española que está causando sensación en el mundo de las bebidas saludables.

RAW está elaborada con ingredientes naturales de agricultura ecológica, no tiene gas y tiene un 0 % de azúcares añadidos. Esto la convierte en una referencia para quienes buscan una bebida sana y deliciosa que permita sustituir a las habituales bebidas azucaradas y poco respetuosas con el medioambiente. Una bebida isotónica ecológica con el sello BIO de la Unión Europea, sin gas y con un 0 % de azúcares añadidos que cuenta con el agua de coco entre sus ingredientes esenciales, por lo que es una buena opción para aquellos que buscan reponer electrolitos y mantenerse hidratados.

Una mezcla refrescante y saludable que a día de hoy está disponible en tres deliciosos sabores: Limón-Lima, Mango-Naranja y Açai-Arándanos y se ha convertido en una alternativa a los refrescos o isotónicas tradicionales, repletas de azúcar o ingredientes que a la larga son dañinos para la salud.

RAW es, por tanto, una opción saludable para todos los consumidores y, además, apta para veganos y celíacos, ya que está elaborada con ingredientes de origen vegetal y no contiene gluten. De hecho, no solo se ha vuelto muy popular entre los consumidores, sino que también tiene la confianza de atletas profesionales. El equipo ciclista Movistar Team, el piloto de MotoGP Aleix Espargaró y el jugador del Real Madrid Rudy Fernández utilizan RAW Super Drink en su día a día para hidratarse y reponer electrolitos. Una de sus armas para recuperarse y estar siempre preparados para el esfuerzo físico.

Todo esto ha llevado a que RAW Super Drink sea una de las bebidas isotónicas que más ha crecido en 2022 en el mundo, cuando se cumplen solo cuatro años desde que Rubén González, CEO de la empresa, lanzara una pequeña remesa de 50.000 unidades. Ahora, la situación es bien diferente y a falta de cerrar este año y conocer las cifras definitivas, desde RAW aseguran que la cifra ha crecido de manera espectacular y en este 2022 estará cerca del millón de unidades vendidas. Y una prueba de ello es el reciente lanzamiento de su nueva lata de 330 ml, con el que ha conseguido vender casi 400.000 unidades en menos de dos meses gracias a su presencia en supermercados como Carrefour, Corte Inglés, Alcampo, Lupa o Alimerka -entre muchos otros-. Un crecimiento que no se detendrá en 2023, porque la empresa española valora su expansión a nuevos mercados para llevar su hidratación ecológica y saludable a más personas en todo el mundo.



