La plataforma de subastas, Eactivos.com, subasta más de 40 apartamentos con garaje en una urbanización de Lanzarote Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 11:40 h (CET)

Las viviendas se reparten entre las distintas plantas de los bloques 1 y 2 de la calle Francia.

También es posible adquirir alguno de los 14 locales ubicados en el mismo residencial, el ‘Virginia Oasis’.

Se puede pujar por estos activos hasta el próximo 9 de enero de 2023.

Lanzarote, diciembre de 2022 – Los usuarios de eactivos.com están de enhorabuena: durante las próximas semanas tienen la oportunidad de pujar por más de 40 apartamentos bastante cercanos a la playa de una isla paradisíaca como es Lanzarote (tan solo 1,7 km. separan la urbanización en la que se ubican de Playa Flamingo) y adquirir alguno de ellos. Estas viviendas, ubicadas en la localidad lanzaroteña de Yaiza, el primer asentamiento europeo que existió en las Islas Canarias y con un encanto particular por sus tradicionales casas blancas, se encuentran dentro del complejo ‘Virginia Oasis’, con espacios comunes como jardines y parques y cuya valoración no supera los 100.000 euros en ningún caso. En cuanto a las subastas de todas ellas, estarán disponibles hasta el próximo 9 de enero.

El entorno que rodea toda la urbanización es único: los apartamentos se localizan próximos a la playa del Papagayo, considerada una de las mejores de la isla y en tan solo 20 minutos en coche se puede llegar al parque nacional del Timanfaya, en el que se pueden encontrar jameos, tubos volcánicos subterráneos, hornillos, conos volcánicos o una gran variedad de lavas.

Las viviendas disponibles se distribuyen entre la planta baja y la planta alta de la calle Francia de la urbanización y les corresponden una o dos plazas de garaje. Además de estar ubicadas en distintos bloques, cuentan con terraza, y algunas de ellas también con jardín privado. Tienen una superficie construida que oscila entre los 72 y los 45 m². En cuanto a las oportunidades que ofrece la plataforma de subastas, también es posible pujar por alguno de los 14 locales ubicados dentro del mismo complejo y cuyo estado de conservación es bueno.

¿Cómo se puede pujar por alguno de estos activos? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc.

Es importante contar con un número de teléfono válido, ya que se recibirá automáticamente un SMS de confirmación del perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, la persona podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta presentada en el apartado de ‘Mayor oferta’ de la web. Asimismo, en el caso de querer participar en nombre de otra persona o para una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En el caso de estas subastas, no es necesario realizar un depósito en ninguna de ellas.



