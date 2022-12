Los cruceros serán tendencia en 2023, así lo confirma Vayacruceros Comunicae

martes, 20 de diciembre de 2022, 10:47 h (CET) En 2023 los cruceros serán tendencia. Los mejores barcos están en el Mediterráneo y España aumenta los puertos de salida El año 2022 ha supuesto un importante punto de inflexión para el sector del turismo, sobre todo en el producto crucero. En marzo de 2020, el negocio de los cruceros se paralizó por completo a causa de la pandemia. La reactivación de la actividad fue lenta y progresiva a lo largo del 2021 y no ha sido hasta mayo de 2022 cuando las navieras han retomado su actividad con total normalidad. En el año 2023 los cruceros serán tendencia y los cruceristas alcanzarán cifras récord.

Los trabajadores de Vayacruceros.com, con más de una década en el sector destacan las tendencias de los cruceros para el próximo año.

Claridad y contundencia en las palabras de expertos profesionales en cruceros después de meses de incertidumbre.

Tamara Portales. Agente de reservas

"Desde mi punto de vista, el 2022 ha sido el año en el que los puertos de embarque españoles se consolidan como favoritos para los cruceristas".

La situación privilegiada de España, en una latitud con temperaturas óptimas para viajar todo el año, junto con excelentes comunicaciones aéreas y marítimas, la han posicionado como referencia en el embarque de cruceros. Barcelona, Valencia o Bilbao son algunos de los puertos más relevantes. Este puesto se consolida y además, se amplía.

Por ejemplo, MSC Cruceros indicaba que durante todo el verano 2022 se había experimentado una demanda fuerte, por encima de sus expectativas. El aumento de la demanda desde puertos españoles y destinos por el Mediterráneo, sumado a que el mercado español tiene una posición cada vez más fuerte dentro de la compañía, permite a la naviera apostar por el país con el aumento de escalas y posicionamiento de nuevos barcos. Por ello, Cádiz será puerto de embarque en medio plazo para la temporada de invierno de 2023 o incluso al verano de 2024. En 2023 aumentarán las escalas en la ciudad a 28, un 16,7% más que en años anteriores.

Además de Andalucía, donde hasta ahora la ciudad con más salidas de cruceros era Málaga, aumenta la oferta de cruceros de puertos secundarios como Tarragona o Alicante.

Noelia Luque. Responsable de Reservas

"Tras 12 años de experiencia en el sector, puedo confirmar que si haces un viaje en crucero, te conviertes en crucerista y en 2023 esperamos que muchos españoles hagan su primer crucero.

El 2022 empezó con un volumen de demanda y reservas a niveles prepandemia, pero esto solo fue un espejismo, ya que este sector se vio afectado directamente por la tragedia humanitaria y política que supuso la guerra de Ucrania con Rusia. De nuevo incertidumbre entre las navieras y pasajeros, de nuevo barreras para viajar. Cancelaciones de itinerarios, cambios en la fecha de salida y clientes con miedo a viajar, por lo que pudiera desencadenar esta crisis. A partir de mayo, volvió la normalidad, peticiones, llamadas y viajes, ahora con más ilusión que nunca, pues las ganas de viajar en los clientes son más que evidentes.

Del 2023 se espera que todos los clientes que han planificado sus vacaciones con antelación e ilusión, puedan disfrutarlas sin cambios ni imprevistos. Si se da esta situación y la demanda sigue a los ritmos actuales, las personas tienen más ganas de viajar que nunca, el 2023, sin duda, será el año del sector crucero. Barcos nuevos, precios y promociones inéditas".

Macarena Fajardo. Departamento de Marketing y comunicación

"El Mediterráneo seguirá siendo el rey, los barcos más nuevos y grandes estarán aquí esta temporada.

Es complejo hacer una predicción de cómo se comportará la demanda en el próximo año 2023, pero lo que está claro es que ha vuelto la ilusión por viajar, que ha conseguido ganar a la incertidumbre de estos años atrás. En 2022 en el que muchos cruceristas han vuelto a embarcar, han vuelto a ilusionarse con sus vacaciones y han vuelto a confiar en Vayacruceros. Teniendo en cuenta las publicaciones de la CLIA (Asociación Internacional de Líneas de Cruceros), el año 2023 será el año en el que se vuelvan a afianzar los cruceros y su crecimiento. El Mediterráneo seguirá siendo el rey, ya que de nuevo, tendrá los mejores barcos de Europa, como el gran Symphony of the Seas o el nuevo MSC World Europa, ambos posicionados en Barcelona".

Yolanda Santillana. Agente de reservas

"El 2023, será el año de los viajes. Las ganas, ganan. Personalmente apuesto por el destino Fiordos. Destino recomendado si quieres que tus vacaciones supongan una auténtica experiencia.

Es difícil predecir un nuevo año con antelación, lección aprendida en estos dos años. Pero hay algo seguro: se tiene muchas más ganas e ilusión por viajar. 2022 ha mostrado una dinámica muy positiva según iba llegando el verano y la tónica para el próximo año 2023 será incluso mejor, en Vayacruceros así lo espera. El Mediterráneo seguirá siendo un destino estrella, junto con islas griegas, etc... Personalmente apuesto por destinos como Fiordos. El consejo es que en 2023 se viaje a destinos verdes y paisajísticos como los Fiordos. Escalas en ciudades pequeñas y con encanto, contacto con la naturaleza y unas vacaciones que supongan una auténtica experiencia. Navieras como Royal Caribbean, Princess Cruises, Costa Cruceros o MSC Cruceros, tienen barcos que hacen unos cruceros magníficos en esta parte del mundo".

Rosa Valdés. Agente de Reservas

"La demanda de cruceros de lujo es una realidad y en 2023 este producto, amplía su oferta.

Las compañías navieras, especializadas en el sector de lujo, confirman un aumento de la demanda de su producto en los últimos años. ¿Qué es un crucero de lujo? Barcos de alta gama, trato personalizado a cada pasajero, mayordomos disponibles las 24 horas para reservar instalaciones y servicios a bordo. Los clientes exigen tratamientos de belleza y bienestar a la última, elegantes y sofisticados restaurantes con platos gourmet, cocinados por chef con estrellas michelín. En el Mediterráneo, barcos como el Celebrity Edge con experiencias como "Le Petit Chef", platos que toman vida con un espectáculo de realidad aumentada para presentar los platos que cada comensal va a degustar, tiene ya un alto nivel de ocupación".

Belinda Arjona. Gestor de Redes Sociales

"Las Redes Sociales y la facilidad para reservar online acerca los cruceros a pasajeros cada vez más jóvenes.

Se prevé un 2023 con cifras récord y el público crucerista es cada vez más amplio. Hasta hace poco, esta modalidad era una forma de viaje solicitada solo por familias con niños y pasajeros con edades elevadas. Desde verano de 2022 ha aumentado la demanda de pasajeros con edades comprendidas entre los 19-30 años. Parejas y grupos jóvenes acceden a este tipo de viaje gracias a que los precios cada vez son más accesibles. Las claves de esta demanda en auge son las redes sociales muestran el producto crucero a todos los públicos. Además, webs como Vayacruceros permiten la reserva online, una opción reclamada por la nueva generación".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas OBRAMAT abre el proceso de selección de su nuevo almacén en Hospitalet Y2 Solution anuncia planes de expansión de la infraestructura de recarga rápida de vehículos eléctricos en Norteamérica GoTo refuerza su servicio Rentacar con el aumento de furgonetas y nuevas opciones ida y vuelta El vídeo de Turrones Picó protagonizado por escolares de toda España arrasa en redes sociales Los cruceros serán tendencia en 2023, así lo confirma Vayacruceros