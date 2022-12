Uber Eats y LUDA Partners firman un acuerdo pionero para la venta online de parafarmacia en España

Las más de 2.400 farmacias adheridas a la red digital de LUDA Partners, que así lo deseen, tienen la posibilidad de vender sus productos de parafarmacia a través de la app de Uber Eats. El 90% de las farmacias que forman parte del proyecto de Uber Eats y LUDA reciben, al menos, un pedido a la semana Uber Eats y la firma tecnológica LUDA Partners inician un nuevo proyecto que permite a las farmacias españolas, que así lo deseen, vender online su parafarmacia a través de la conocida app que ya utilizan más de 80 millones de usuarios en todo el mundo.

De este modo, las boticas españolas ponen a disposición de los usuarios su amplio catálogo de productos de botiquín, alimentación infantil, salud sexual, higiene y cosmética, entre otras categorías de parafarmacia.

Para ello, las farmacias españolas que deseen comenzar a vender online sus productos de parafarmacia a través de Uber Eats, también formarán parte de la red digital de LUDA Partners, que facilita la conexión entre todas las que quieran formar parte de este proyecto.

En cuanto a la operativa, el proceso es muy sencillo. Cuando un cliente accede a la aplicación de Uber Eats, solo puede ver el catálogo completo de la farmacia más cercana en función de su ubicación geográfica. Una vez se formaliza la compra, llega un aviso a la farmacia para que lo tramite como siempre; solo tiene que meter el producto en una bolsa para entregárselo al repartidor.

En ese momento, tanto el producto como el servicio de transporte, ya han sido pagados por el usuario. La farmacia no tiene que perder tiempo con el embalaje y tampoco aplicar ningún descuento, ya que lo va a cobrar al precio al que lo tiene expuesto o almacenado. Por ello, los establecimientos farmacéuticos no compiten por precio o posicionamiento web, pues la venta la realiza la farmacia más cercana con los productos disponibles y al importe que tienen en su botica.

Uno de los aspectos destacados del acuerdo entre Uber Eats y LUDA es que las farmacias no tienen que realizar una inversión inicial para empezar a vender su parafarmacia online, básicamente, no hay ni gastos fijos ni permanencia, sino que se sustenta en un modelo de negocio basado en el éxito de venta con los precios que marca la propia farmacia. Si esta no vende, no se cobra nada (ni por empezar en el proyecto, ni por permanencia, no se cobra nada en absoluto). Además, como aparece detallado por contrato, la venta se hace siempre desde la farmacia más cercana al cliente, los datos nunca se venden, ni se extraen y no se da la posibilidad de comparar los precios entre farmacias.

Venta online de parafarmacia

Esto permite acercar los productos, exclusivamente de parafarmacia, desde las propias farmacias hasta los clientes, que tienen incorporados en sus vidas comportamientos cada vez más digitales.

Las farmacias tienen la oportunidad de recuperar a los pacientes digitales que ya habían trasladado sus hábitos de consumo a canales externos. Además, la venta online se lleva a cabo sin inversión inicial y sin necesidad de abandonar el valioso canal farmacia, que algunas de ellas ya daban por perdido, con lo que se preserva la profesionalidad del servicio y la garantía imbatible de las boticas que operan en red.

Como asegura Luis Martín Lázaro, cofundador de LUDA Partners, "Uber Eats sitúa a las farmacias en la avenida comercial más grande y concurrida de internet, con más de 124 millones de usuarios. De este modo, la red farmacéutica española tiene a su disposición un mercado repleto de nuevas oportunidades de venta".

Por su parte, Courtney Tims, directora general de Uber Eats en España, añade: "Esta colaboración es un paso más en nuestra apuesta por la diversificación de productos en nuestra plataforma. Además de poner a disposición de nuestros usuarios una gran selección de productos de parafarmacia, esperamos ayudar a las más de 2.400 farmacias adheridas a la red de LUDA a llegar a un mayor número de clientes usuarios regulares de nuestra aplicación".

Entre los productos de parafarmacia más vendidos a través de Uber Eats figuran: preservativos, higiene íntima femenina, gominolas naturales para dormir, leche infantil y cremas faciales, entre otros.

Una apuesta por el comercio de proximidad y la sostenibilidad

La gran capilaridad que ofrece la red de farmacias españolas, junto a las propuestas de plataformas tecnológicas como Uber Eats y LUDA, fomentan el comercio de proximidad, dispensando los productos que los usuarios necesitan en su día a día. Así, se evitan desplazamientos innecesarios y pérdidas de tiempo, puesto que las ventas se realizan en las calles de los barrios y entornos más cercanos a las viviendas de los usuarios. "Uber Eats acerca la farmacia de proximidad a los usuarios digitales en el canal parafarmacia", afirma Martín Lázaro.

De igual manera, algunas ciudades más pequeñas como, por ejemplo, Pontevedra o Logroño, por mencionar otras ubicaciones con cobertura a través de Uber Eats, también se ven beneficiadas de esta novedosa firma entre ambas empresas, puesto que, generalmente, son puntos geográficos que suelen tener más dificultades en la digitalización de los envíos a domicilio y la distribución de determinados productos.

Gracias a la Red Digital de Farmacias de LUDA Partners se apuesta por la reducción de las emisiones de efecto invernadero, contribuyendo a disminuir la huella de carbono en los envíos de parafarmacia.

Puesto que la venta siempre es asignada a la farmacia con disponibilidad del producto, se evita que el repartidor se desplace de farmacia en farmacia recogiendo los productos de parafarmacia solicitados por el cliente. Esta ventaja competitiva se traduce en una correcta optimización de las rutas, permitiendo el uso, por ejemplo, de vehículos eléctricos, a diferencia de otras empresas cuya operativa se establece en torno a grandes almacenes localizados fuera de las ciudades.

Se abre así un nuevo modelo de venta de productos de parafarmacia que refuerza el modelo tradicional mediterráneo al unir a las farmacias, independientemente de su tamaño o número de empleados, a la digitalización, inmediatez y sostenibilidad. Además, este sistema pone a todas en igualdad de condiciones a competir solo en función de la cercanía al ciudadano y los clientes pueden tener sus productos en casa, lo cual satisface nuevas necesidades en un innovador entorno digital. Las farmacias ven en este nuevo canal una vía para seguir compitiendo con otros agentes que les estaban "saltando", e incluso, "puenteando" y seguir rentabilizando sus farmacias, que tan bien valoradas están por la ciudadanía.

Sobre LUDA Partners

LUDA Partners es la primera y única red neuronal que facilita la comunicación entre farmacias con el fin de localizar medicamentos para que el paciente acuda a la farmacia más cercana a recogerlos y productos de parafarmacia para recogida en botica o recepción en su domicilio, incluyendo las presentaciones que tienen problemas de suministro o los que el paciente necesita urgentemente. La compañía, creada por y para farmacéuticos, nace en 2017 con el objetivo de ayudar al sector farmacéutico en su proceso de digitalización y para luchar contra los problemas de suministro de medicamentos en España. Con una red de más de 2.400 farmacias repartidas por 50 provincias españolas, más de 340.000 referencias de productos y más de 42.000 pacientes ayudados, LUDA Partners pone su tecnología única en el mercado al servicio del farmacéutico, para que pueda ofrecer una solución eficaz a los pacientes para localizar sus medicamentos rápidamente y en tiempo real. Su solución tecnológica optimiza el ecosistema digital para poner a las farmacias en el centro, permitiéndoles recuperar sus ventas en la red y "reconectar" con el paciente.