For The Girls, un gran juego para chicas en despedidas de soltera y fiestas universitarias Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los juegos de mesa para adultos son un gran condimento para animar cualquier fiesta o reunión entre amigos y divertirse durante largas horas. Existen diferentes alternativas que incluyen juegos de lógica, de humor, de cultura general, y algunos más atrevidos para sacar a la luz el lado más desinhibido de las personas.

En este sentido, Al Loro Games es una marca de juegos de mesa para jóvenes y adultos que ofrece múltiples opciones lúdicas, atrevidas y desafiantes para quienes quieren divertirse sin privarse de nada.

Los juegos de mesa de Al Loro son ideales para abordar todos aquellos temas tabúes con mucha gracia y humor. Uno de sus productos más destacados es el juego para chicas For The Girl, una excelente alternativa para fiestas universitarias, despedidas de soltera o cualquier encuentro donde las chicas quieran pasar un momento de disfrute y jugar en grupo.

Diversión asegurada con For The Girls For The Girls es un juego ideal para reunirse entre amigas, ponerse a prueba y rememorar anécdotas graciosas que tenían olvidadas. A través de un juego para chicas sencillo, en el que solo deberán tirar un dado, elegir una carta de un grupo de cinco categorías y realizar el reto indicado, podrán disfrutar de un día de juegos y reírse sin parar durante horas.

Asimismo, es perfecto para utilizar en despedidas de soltera, noches de amigas, reuniones, fiestas de cumpleaños, aniversarios o cualquier tipo de celebración. Su versión española permite que participen entre 3 y 20 jugadoras mayores de 18 años, por lo que es una excelente opción para aquellos grupos de amigas numerosos.

¿Cómo jugar a este juego? El primer paso es tirar el dado y elegir una carta de la categoría correspondiente. Es necesario mencionar que cada categoría es identificada con un color distinto. Una vez que se recibe la carta, es imprescindible leer la consigna en voz alta y realizar la acción indicada. Esta metodología debe repetirse hasta que alguna de las jugadoras obtenga 25 cartas.

Los colores de este juego para chicas son el verde, el rosa, el amarillo, el azul y el morado. Al sacar la carta de color verde, se deberá entregar la misma a la jugadora que mejor la describa, mientras que el color rosa propone un reto que, en caso de ser realizado correctamente, permitirá a la persona hacerse de la carta y sumarla a su favor.

Asimismo, los naipes de color amarillo indican que se deberá nombrar rápidamente algo dentro de la categoría. La persona de la izquierda debe nombrar otra cosa, y así sucesivamente. El primer jugador que tarde más de 10 segundos o repita una respuesta, pierde la ronda y tiene que entregar una de sus cartas.

Por su parte, el color azul indica que la carta deberá ser entregada a una jugadora que sea capaz de realizar el reto, mientras que el morado permite quedarse con la carta en caso de que la afirmación sea verdadera. De forma contraria, deberá volver a colocarla al final del mazo correspondiente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.