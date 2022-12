Buzzed, el divertido juego para beber con amigos de Al Loro Games

Los juegos de mesa son una opción sencilla y económica para divertirse en grupo. Durante la pandemia, el mercado de este tipo de juegos creció casi un 20 % debido al tiempo libre. Además, solo en España, se establecieron alrededor de 60 empresas dedicadas a la creación de juegos para niños, jóvenes y adultos.

En este contexto, la compañía Al Loro Games destaca por crear juegos para beber, lo cual resulta muy entretenido en las reuniones y fiestas de adultos. Su oferta abarca juegos como Buzzed, un desafío donde los participantes deben hacer lo que indican una serie de cartas.

Buzzed: un juego para beber con amigos Buzzed es un clásico juego que puede usarse en reuniones con amigos para beber alcohol. La dinámica está diseñada para aumentar la diversión de la fiesta, ya que tiene diferentes rondas en las que cada persona recibe ciertos retos. Cada participante tiene un turno para jugar y saca una carta de la parte superior de la baraja. Después, debe leerla en voz alta y realizar la acción que esté escrita. Algunos de los retos son beber si la persona cree en fantasmas, si mide más de 1,80 metros de altura, entre otros.

El juego cuenta con 250 cartas y el envoltorio viene con sus instrucciones. Cabe destacar que es apto solamente para personas mayores de 18 años. Además, el tiempo promedio que se invierte en él es de 10 a 15 minutos. Pueden jugar entre 3 y 20 personas.

Otras alternativas de juegos de mesa para adultos Las fiestas y reuniones pueden volverse aburridas después de muchas horas juntos. En ocasiones, las conversaciones cesan poco a poco y no siempre apetece bailar. Por esto, una manera divertida de animar los encuentros es el uso de juegos de mesa. Este tipo de recreaciones suelen estar cargadas de desafíos, preguntas, humor y competitividad que promueven la participación de todos los invitados.

La empresa Al Loro Games cuenta con juegos para adultos de diferentes modalidades. Además de lo anterior, la compañía ofrece productos como el For The Girls, un juego de mesa especialmente dedicado al público femenino, que puede usarse en despedidas de soltera, fiestas de divorcio, reuniones, entre otros. Asimismo, el catálogo cuenta con opciones de juego mixtas como What do you meme y Ni sí ni no.

Los juegos para beber han ganado popularidad en los últimos años entre amigos. De igual forma, se recomienda jugar con responsabilidad y en entornos seguros para evitar accidentes.