El consultor español Jesús Porras nombrado CEO de Tax Care Franchise Group Inc., con sede en EE.UU.

lunes, 19 de diciembre de 2022, 16:55 h (CET)

Jesús Porras, que dirigía un grupo de restauración desde 2020 – con varios locales en Madrid–, ha sido designado ahora CEO de Tax Care Franchise Group Inc., compañía situada en Miami, Florida.

Esta ofrece a empresas y particulares servicios de asesoría corporativa, impuestos personales y corporativos, contabilidad, planificación financiera, entre otros, en los Estados Unidos.

Jesús Porras se incorpora al equipo de la compañía americana Tax Care Franchise Group Inc. como director general con el objetivo de aportar su expertise en la gestión empresarial, especialmente en las compañías ligadas al sector de las franquicias, así como la de gestionar los trabajos con clientes de la marca.

De este modo, la incorporación de Jesús Porras al equipo de esta empresa con sede en Miami – fundada por un grupo américo-venezolano en el año 2012 y que cuenta a día de hoy con más de 13 oficinas en Florida –, supone el fortalecimiento necesario para Tax Care Franchise Group Inc., que cuenta con más de 5.000 clientes en su cartera.

Esta compañía nació con el objetivo de ayudar a las empresas a “navegar de manera más sencilla por el complejo mundo de la administración empresarial y los impuestos” en Estados Unidos. Además, el fundador tuvo claro desde el primer momento que su principal objetivo debía ser el poder ofrecer a las pequeñas empresas los mismos servicios que las empresas más grandes pueden permitirse, pero con un coste más bajo.

Inmediatamente antes de su incorporación a esta firma, Jesús Porras ha sido consejero delegado de una prestigiosa cadena de restauración en Madrid. Antes trabajó en otras compañías como la agencia de marketing Asombro Extremo, como Director de Desarrollo de Negocio; en DBA USA LLC, como Director Ejecutivo; como Director Legal de Tax Care Franchise Group Inc., también fue Director General del despacho de abogados Arco Juris S.C.; además de otros cargos relacionados con las relaciones laborales y como abogado corporativo en Latinoamérica en diversas industrias y sectores.

Jesús Porras es licenciado en derecho por la Universidad Santa María de Barcelona (Venezuela) y está especializado en Derecho Corporativo por la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Además, realizó el Máster International Bussiness Management en Georgetown University (Washington DC, USA). También cuenta con el Programa de Desarrollo Directivo del IE Business School de Madrid. Ha sido certificado por International Franchise Association (IFA) como Franchise Executive y cuenta con Certificación de Recursos Humanos por Florida International University (FIU) de Miami) y como Paralegal por la Universidad de Miami, entre otros hitos formativos.

La incorporación de Jesús Porras, afirman desde Tax Care Franchise Group Inc., forma parte de su estrategia de crecimiento en el periodo 2022-2027. Actualmente la compañía cuenta con más de 5.000 clientes y sitúa su facturación en más de 2 millones de dólares. Con el nuevo Business Plan, planean incrementar la apertura de nuevas oficinas dentro de Estados Unidos y también en nuevos mercados en Latinoamérica.



