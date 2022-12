Iquall Networks acompaña el despliegue de 5G en Colombia Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de diciembre de 2022, 16:08 h (CET)

La innovación tecnológica ha alcanzado altos niveles en los últimos años, por lo que aquellas empresas que no han logrado seguir el paso de los avances en esta materia se encuentran en una posición de deuda técnica. Para ello, existen empresas como Iquall Networks que proporcionan soluciones que permiten acelerar la transformación de las redes de siguiente generación como lo son la IOT y el 5G.

Soluciones en telecomunicaciones Iquall Networks se especializa en brindar soluciones de software a empresas líderes en el mercado de las telecomunicaciones. Desde 2008, cuando lanzaron su primera solución de administración y mensajería global, han logrado adaptarse al avance de la tecnología lo cual les permite actualmente proporcionar soluciones de automatización de red totalmente independientes centradas en ofrecer tecnologías de vanguardia.

Además, Iquall Networks es una empresa socialmente responsable, ya que considera que el impacto tecnológico tiene un impacto ecológico que debe ser compensado en cada trabajo realizado. Para ello, su equipo de profesionales altamente cualificados se enfoca en las necesidades de cada cliente en particular para poder brindarle soluciones únicas.

Iquall Networks acompaña el despliegue de 5G en Colombia En ocasiones, las empresas desean ofrecer un nuevo servicio que implica múltiples elementos de conexión. En estos casos, Iquall Networks ofrece una solución que permite integrar la planificación, tareas de ingeniería, aprovisionamiento de materiales y procedimientos de operaciones en una sola herramienta. Iquall Networks está acompañando a los principales CSP de Colombia es sus despliegues de redes de seguimiento generación tales como IOT y 5G. Los clientes que cuentan con MAT son capaces de acelerar la transformación de las redes actuales saldando deuda técnica e implementando un modelo de Zero Touch Operations en simultáneo. Frameworks como MAT permite que los talentos de los CSP se enfoquen en la generación de valor a la velocidad que necesita el negocio.

De esta manera, con el uso de MAT, impulsado por las tecnologías de Machine Learning o ML e Inteligencia Artificial o IA, Iquall Networks está impulsando el desarrollo de la red 5G en Colombia, con el objetivo principal de proveer valor agregado a las telecomunicaciones mediante la simplificación de las operaciones de las empresas que las gestionan.

Gracias a ello, esta compañía posee todas las herramientas necesarias para impulsar el sector de las telecomunicaciones mediante los avances tecnológicos requeridos para automatizar procesos y obtener así mejores resultados en la implementación de redes como la de 5G.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.