Casi el 40% de las mujeres entre 18 y 30 años ha invertido alguna vez en los mercados financieros, según XTB

lunes, 19 de diciembre de 2022, 17:38 h (CET) Una encuesta realizada por el bróker online pone de manifiesto que acciones, criptomonedas y fondos de inversión son los activos preferidos por este sector de la población. Más del 50% lleva entre 1 y 3 años invirtiendo y un 43% tiene invertido actualmente entre 1.000 y 5.000 euros. El 95% dice ser consciente del riesgo que conlleva realizar este tipo de operaciones De entre 25 y 30 años, con preferencia por las acciones, seguidas por las criptomonedas, que lleva invirtiendo entre 1 y 3 años y consciente del riesgo que conlleva este tipo de operaciones. Este es el perfil más común entre las jóvenes inversoras según el informe ‘¿Cómo invierten los jóvenes españoles?’, la encuesta desarrollada por el bróker XTB con el objetivo de profundizar y entender a los jóvenes inversores con edades entre 18 y 30 años.

El estudio pone de manifiesto que casi el 40% de las mujeres entre 18 y 30 años ha invertido alguna vez en los mercados financieros y, además, el 62,8% lo hace de forma recurrente. Los productos en los que más invierten son las acciones (53,9%), seguidas de las criptomonedas (46,6%) y los fondos de inversión (38,9%). En el caso concreto de las criptodivisas, el informe aclara que más del 68% de las jóvenes encuestadas ha invertido alguna vez en este producto y que, además, genera confianza al 65%.

En cuanto a la cantidad invertida, el 43% de las mujeres inversoras entre 18 y 30 años tiene colocados actualmente entre 1.000 y 5.000 euros, seguido de cerca por el 41% que destina a estas inversiones menos de mil euros. Solo el 6% destina más de 10.000 euros. Si se hace referencia a la frecuencia de inversión, la mayoría (el 52,9%) invierte todos los meses, seguido del 25,7% que lo hace una vez al trimestre, del 14,7% que invierte todas las semanas y del 6,8% que invierte una vez al año.

Preguntadas por el tiempo que llevan invirtiendo en los mercados financieros, la mitad de las jóvenes, concretamente el 50,6%, lleva entre 1 y 3 años destinando parte de su dinero a las inversiones, seguidas del 38,6% que llevan menos de uno. En cuanto a los motivos que les han llevado a hacerlo, el 75% empezó a invertir por su entorno cercano.

Por otro lado, más del 43% de las jóvenes inversoras revisan sus operaciones a diario, mientras que el 38,5% las analiza todas las semanas. Las inversiones son revisadas una vez al mes por casi el 10% de este sector de la población.

Además, el 75% de las jóvenes inversoras del país son usuarias habituales de aplicaciones móviles y suelen operar a través de las entidades bancarias (65%) y los brókeres especializados (35%). Los principales motivos para decantarse por un bróker u otro son los costes y comisiones (36,2%), seguido de la formación (32,5%) y la red de apoyo y servicio (20,7%). Los nuevos productos ocupan el cuarto lugar, con un 9,2%.

Contrariamente a la popularidad de su uso, las redes sociales no son ni su principal fuente de información ni el medio de donde extraer las ideas de inversión. Los medios de comunicación, con un 52,1%, y los brókeres especializados, con un 46,7%, son sus principales canales de información. Las redes sociales ocupan la tercera posición, con un 39,8%. Además, los analistas (43,4%), los amigos (46%) y los medios de comunicación (35%) son las fuentes de donde proceden las ideas para invertir y, al hacerlo, se ven influidos por los datos del mercado (23%), los analistas (17,9%) y su propio análisis (17,8%).

El 95% de las jóvenes inversoras son conscientes del riesgo que conlleva invertir y el 50,6% considera que tiene un nivel de experiencia medio a la hora de hacerlo. En cuanto a la formación financiera, el 54,8% dice tener un nivel medio, frente al 24% que considera que tiene un amplio y el 3,3% que se considera experta. Aun así, el 84% está dispuesta a formarse en inversión.

A pesar de que el 66,4% reconoce haber perdido dinero en sus inversiones, el 56% asegura que en el futuro invertirá más de lo que lo hace ahora.

"La encuesta es una radiografía muy completa de cómo afrontan nuestros jóvenes, en general, y las mujeres, en particular, la inversión. En el caso de las mujeres, se trata de un colectivo muy activo, que considera que tiene un grado medio tanto de experiencia como de formación financiera, que se informa a través de múltiples canales y que se ha iniciado hace relativamente poco, pues la mayoría de ellas lleva menos de tres años invirtiendo", ha explicado Joaquín Robles, analista de XTB.

No inversoras

Si casi el 40% de las jóvenes españolas ha realizado inversiones en algún momento, un 66% de las que no lo ha hecho nunca se ha planteado invertir en algún momento. Además, el 78% de este colectivo dedica mayoritariamente su dinero al ahorro.

Comparativa con los hombres jóvenes que invierten

En términos generales, el comportamiento de los inversores con edades entre los 18 y los 30 años es bastante similar entre mujeres y hombres, aunque con pequeños matices. Destaca, por ejemplo, los activos en los que invierten. Mientras que las mujeres apuestan por las acciones como primer activo a la hora de invertir, el 61% de los hombres en ese tramo de edad prefieren hacerlo en criptomonedas.

Acerca de XTB

