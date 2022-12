5 claves para encontrar trabajo en Navidad Comunicae

lunes, 19 de diciembre de 2022, 17:21 h (CET) Organizar la búsqueda de empleo, adaptar el currículum y ser flexible ante el mercado laboral son algunas de las claves para encontrar trabajo en la campaña navideña según Gi Group Holding La época navideña se ha convertido en un momento clave para conseguir una oportunidad laboral, debido a la importancia de esta campaña, en la que grandes almacenes, cadenas de supermercados, restaurantes o establecimientos de ocio tienen un gran volumen de trabajo, y necesitan duplicar sus plantillas cubriendo una gran cantidad de vacantes.

Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, ha elaborado un listado de 5 claves a tener en cuenta para quiénes se encuentren en plena búsqueda activa de empleo en estas fechas:

Actitud positiva. Una de las bases de cualquier entrevista de trabajo es mostrar una actitud abierta y positiva. Se debe mostrar interés e ilusión a la hora de postular a una de estas vacantes, ya que trabajar en esta época del año no es fácil. Por ello, alguien con una buena actitud y un ánimo incansable siempre será un buen candidato. Adaptar el currículum a la oferta que se postule. Los consultores de RRHH reciben muchos currículos por cada oferta que se publica. Entre tanta información, la clave está en la diferenciación y personalización del currículum. El uso de ciertas herramientas puede hacer más visible y atractivo un CV, con esto se conseguirá atraer la atención de los reclutadores. Una vez logrado el primer objetivo, lo siguiente es que la información que contenga sobre la experiencia personal se adapte perfectamente a las características del puesto al que se postula. Saber trabajar en equipo, idiomas y proactividad. Estas tres habilidades son fundamentales a la hora de buscar trabajo en el sector servicios. El conocimiento de idiomas aumenta las posibilidades de los profesionales de acceder a un empleo, sobre todo en puestos como la hostelería o el comercio donde se está en constante relación con el cliente. Asimismo, tener habilidades para saber trabajar en equipo se ha convertido también en otra habilidad importante que tienen muy en cuenta los reclutadores en puestos de estos sectores. Y por supuesto, ser proactivo en la entrevista, demostrar que es un profesional que aporta soluciones y elementos diferenciadores a lo esperado también es valorado de forma positiva por los profesionales a la hora de seleccionar a un candidato. Ser flexible ante las ofertas del mercado laboral. El tipo de contrato más habitual en esta campaña suele ser el temporal, pero eso no siempre implica que una vez finalizada, se termine el contrato. Por ejemplo, en Gi Group ETT, la división del grupo responsable de los servicios de trabajo temporal y permanent placement, es habitual que los candidatos contratados durante campañas como la de Navidad, vuelvan a ser contratados en otros períodos a lo largo del año.Por ello, no se debe dejar pasar una oportunidad por el simple hecho de que no sea un puesto estable. Soft Skills, como diferenciarse. Sin duda, la preparación y formación del candidato acorde con el puesto de trabajo que se oferta es una de las principales razones a la hora de seleccionar a un empleado. No obstante, las empresas cada vez van teniendo más en cuenta las actitudes del candidato, ya que, en el contexto actual, los profesionales de RRHH buscan personas con capacidad de trabajar en equipo, controlar el estrés o adaptarse a los cambios. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

