Los vinos sin azúcar de Pure The Winery, un sabor sin complicaciones Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de diciembre de 2022, 15:26 h (CET)

Los vinos PURE han obtenido numerosos galardones en prestigiosos certámenes, como los Sommeliers Choice Awards, de San Francisco, en los premios Paris Wine Cup y en la London Wine Competition. Cabe destacar también a uno de los críticos de vino más aclamados del mundo, según la revista Forbes, James Suckling, quien puntuó los vinos Pure The Winery con una alta valoración, haciéndolos dignos de formar parte de su exclusivo listado, en el cual muchos vinos convencionales sueñan con aparecer.

Pure The Winery surge con el objetivo de ampliar el espectro de consumidores de vino en España, creando una nueva categoría «0 % azúcar» con un grado de alcohol similar al de otros vinos (10,5 % Vol.). Un vino que satisface la necesidad latente de un público que desea seguir disfrutando de todo el sabor del vino en un formato sin azúcar y sin carbohidratos. Ya son muchas las bodegas que se están haciendo eco y que están introduciendo esta nueva categoría.

¿Cómo se elaboran los vinos PURE? Para elaborar PURE, se realiza la vendimia en el momento exacto de maduración de las uvas. Son seleccionadas cuidadosamente para que el azúcar fermentable que producen de manera natural se encuentre en la superficie y que los azúcares no fermentables todavía no se hayan desarrollado.

Sus expertos enólogos combinan técnicas de fermentación únicas y tradicionales para convertir todos los azúcares en alcohol de manera completamente natural.

Para este novedoso proyecto se seleccionó una de las regiones vinícolas más apreciadas de Italia: Calamandra, en la región de Piamonte. La ubicación perfecta para cosechar las variedades pinot noir, pinot meunier, chardonnay, sauvignon blanc, barbera y merlot con las que se elaboran auténticos vinos, donde intervienen expertos enólogos hasta dar con cuatro referencias que se adaptan a cada ocasión: blanco, tinto, espumoso blanco y espumoso rosado, todas ellas sin azúcar, bajas en calorías y veganas. La variedad de vino rosé, que comparte las mismas características que sus predecesoras, se elabora con la variedad de uva negrette de la Provenza francesa.

Presente en 20 países, con sede en España, Holanda, Estados Unidos, Australia, Oriente Medio y Singapur; al mando de Pure The Winery se encuentra un equipo con presencia global y mucha experiencia. En su mayoría, exdirectivos de grandes multinacionales, como es el caso de Martin Jansen, actual CEO de Pure The Winery.

Pure The Winery representa el equilibrio entre la naturaleza y la innovación.



