Si en la carta a los Reyes Magos alguien ha pedido que en 2023 pueda por fin poner en marcha su propio negocio, debe pensar que su sueño puede hacerse realidad desde el próximo mes de enero. Porque el arranque del año y el del curso escolar, es decir, enero y septiembre, respectivamente, son muy buenos meses para lanzarse a nuevas aventuras. Emprendedores, el momento es ahora.

El fitness tiene tirón Las incertidumbres que planean sobre la economía pueden convertirse en buenos aliados si se aprovecha la oportunidad, centrándose en un sector que tiene demanda y que gana adeptos, como el del fitness, para el cual 2023 va a ser un año de expansión.

2023 será sin duda un año en el que nuevas cadenas de este sector desembarcarán en España, pero las que están en el mercado nacional desde hace tiempo y haciendo las cosas bien, como Anytime Fitness, parten con una ventaja innegable.

Anytime Fitness ha cumplido en 2022 veinte años de existencia a nivel global, desde su fundación en Estados Unidos en 2002, y su décimo aniversario en España, desde que Barcelona acogiese su primer club allá por 2012.

En todos estos años, la marca ha ido haciendo su hueco más grande, consolidando una apuesta de negocio centrada en las personas y en su salud, tratando a cada socio de una forma diferente e individualizada.

Potente plan de crecimiento Anytime Fitness cuenta con 38 clubes, 4 corporativos y 34 en franquicias. Además, a ellos se unirán los que ya están firmados y en fase de construcción. La recuperación del número de socios en todos ellos tras la pandemia es un ejemplo de que su apuesta es respaldada por los usuarios.

Ofrecen entrenamientos personalizados e individualizados gracias a su Coaching Model, pensado para que cada persona consiga sus metas y objetivos, en función de su condición física, de su salud y de su disponibilidad.

Flexibilidad, versatilidad y vanguardia Abiertos los 365 días al año y las 24 horas, allí donde la legislación lo permite, Anytime Fitness se ha convertido en todo un referente del anytime y del anywhere. Permiten que sus socios entrenen en sus clubes siempre que quieran, gracias a su férrea apuesta por una tecnología que une a socios y a entrenadores y les conduce por el camino del éxito.

Una tecnología que no para de incrementar con la incorporación de nuevos dispositivos que permiten conocer en tiempo real el rendimiento deportivo y la salud de los socios, como Evolt o Myzone, por citar algunos.

Ha llegado la hora de sumarse a Anytime Fitness, de unirse a sus filas para seguir llevando la salud, la calidad de vida y el bienestar a nuevos rincones del país. Anytime Fitness es fuerte en muchas regiones, pero en casi toda España aún les queda margen de penetración.

Cercanía, personalización, privacidad Sus clubes, con una talla de entre 400 y 700 metros cuadrados, se caracterizan por no estar masificados, por estar equipados con maquinaria de última generación conectada a las plataformas de películas, series y música favorita de los usuarios y por disponer de vestuarios y duchas individuales, que los socios valoran en pro de su privacidad.

Los usuarios de fitness tienen: entrenamientos de fuerza, de cardio, funcional, entrenamientos personales, en grupo, clases dirigidas en grupos reducidos…

Grupo consolidado y con años de éxito Anytime Fitness cuenta con el soporte de la matriz de Anytime Fitness en Estados Unidos: Self Esteem Brands, propietario de otras grandes marcas de fitness como The Bar Method, Waxing the City, Basecamp y la firma especializada en coaching nutricional Stronger U. Anytime Fitness apuesta por un enfoque holístico de la salud donde haya espacio para el entrenamiento, para la nutrición, para la recuperación.

Anytime Fitness tiene un largo camino por recorrer y quiere hacerlo con todos los que creen en su modelo y en su forma de cuidar a quienes apuestan por ellos.