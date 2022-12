Soy de Mijas presenta su propuesta de Punto de Encuentro Familiar Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de diciembre de 2022, 13:41 h (CET)

El derecho de familia en España se ha volcado a tener más detalle y cuidado al momento de emitir sentencias posteriores a divorcios y separaciones que perjudiquen a los niños involucrados. Y es que, de acuerdo con la psicología clínica, los síntomas más predominantes en niños que viven esta experiencia son la angustia, la ansiedad, la tristeza y la irritabilidad, fundamentalmente. Todas estas emociones desencadenan dificultades de aprendizaje e inconvenientes en sus relaciones interpersonales, malos tratos hacia la autoridad y sus pares, bajo rendimiento académico, entre otros.

Precisamente, la organización política Soy de Mijas ha desarrollado un completo programa enfocado en dar solución de raíz a esta problemática, llamado Punto de Encuentro Familiar (P.E.F). Este cuenta con profesionales de la psicología, expertos en relaciones intrafamiliares e intergeneracionales, para ayudar a los padres a entenderse, ser empáticos con sus hijos y generar soluciones a los conflictos tras un divorcio.

Encuentros que dignifican al niño Soy de Mijas no solo es una institución que busca mejorar la calidad de vida de su población, con programas que principalmente tienen componentes económicos, políticos y sociales. De esta manera, trabaja para lograr la custodia compartida de niños que sufren después de la separación de sus padres. Con el Punto de Encuentro Familiar se pretende que el acercamiento constante entre quienes decidieron separarse, tenga efectos positivos en la relación con sus hijos pero, principalmente, logrando su salud mental y emocional.

El P.E.F es gratuito, está abierto y a disposición durante todo el año, con espacios adecuados para que los participantes del encuentro se sientan cómodos, sin presiones, y, por tanto, logren acuerdos. También, este lugar puede ser usado para las visitas con los niños que deben ser supervisadas por un profesional, según las especificaciones de un juez de familia.

En este contexto, el P.E.F es creado con la especificación de ser un espacio seguro y divertido para los niños, no solo en términos de diseño, con colores y herramientas de juego, sino por la supervisión permanente de profesionales.

En ese sentido, durante los encuentros con sus dos padres, el niño no percibe ningún tipo de tensión, violencia, amenaza ni miradas retadoras que afecten su integridad.

Programa electoral con esencia social Soy de Mijas tiene una base política con componente social, en la que hace partícipe a los ciudadanos de todas las decisiones que se tomen.

En ese contexto, la organización presenta un programa electoral basado en 10 puntos basados en la creación de proyectos para conseguir tener una vida digna. Así, desde esta organización se apuesta por la igualdad de oportunidades, defensa y cuidado de la ciudadanía, ayudas sociales para vivienda, cuidado del medioambiente con el componente de sostenibilidad, mejoras estructurales e impulso económico, construcción de un mirador de cristal, figura de la tercera edad en Mijas para generar consciencia del respeto y cuidado de este grupo poblacional, y desarrollo del tiempo libre en Mijas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.