Andreina Fuentes Angarita recibió el premio Callas Tribute en Nueva York

lunes, 19 de diciembre de 2022, 13:44 h (CET)

La artista venezolana de origen sefardí, Andreina Fuentes Angarita, fue honorada con el reconocimiento internacional Callas Tribute Prize en su segunda edición “por su compromiso en la promoción del arte como herramienta de inclusión y desarrollo social”, dijo el escultor italiano Dionisio Cimarelli, antes de entregar el premio.

El premio fue entregado la noche del lunes 28 de noviembre, durante una gala que se llevó a cabo en la sede del Instituto de Cultura Italiano de Nueva York, en el marco de un tributo a la reconocida cantante de ópera italiana María Callas, organizado por la empresa de promoción artística Melos International, en el contexto de la jornada internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer.

El importante galardón recayó en mujeres que destacaron por sus logros en el campo del arte, entendido en su sentido más amplio, en la sociedad y, por supuesto, en la música. Además de Andreina Fuentes Angarita, también fueron premiadas las cantantes líricas italianas Katia Ricciarelli, Rosa Feola, Carmen Giannattasio, Francesca Maresca, y DAN; y la actriz Claudia Gerini. Asimismo, el abogado Michele Sarno, recibió un reconocimiento especial por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres.

“El Callas Tribute Prize se otorga en memoria de la mujer que ha contribuido a promover la ópera italiana en el mundo, un homenaje a la fuerte identidad artística de nuestro país”, con estas palabras presentó el evento la periodista Vittoriana Abate -directora de la velada-; mientras que la actriz Antonella Salvucci revivió el amor imposible entre María Callas y Pier Paolo Pasolini (cineasta italiano), a través de la lectura de sus poemas y cartas. También participaron el pianista Marco Di Gennaro y la soprano Mariagrazia De Luca.

Premio a la constancia Andreina Fuentes Angarita es una artista conceptual que se ha reinventado una y otra vez. En esa búsqueda de identidad artística, se ha desempeñado como fotógrafa, coleccionista, emprendedora y escritora. Estudió Banca y Finanzas, pero también Museología e Historia del Arte. Es activista en derechos humanos y además asesora en gestión cultural. En el 2019 publicó su primera novela autobiográfica: El último vientre judío (Editorial Verbum) y actualmente está en proceso de escritura La Irreverente Cultural, una novela de auto ficción, en la que relatará parte de su carrera artística los últimos 20 años.

Entre su acción como gestora cultural, los libros y su actividad como mecenas, Andreina jamás para de crear. En el 2003 emigró de Venezuela y entre 2004 y 2019 protagonizó sus trabajos bajo el seudónimo de Nina Dotti. Son múltiples los proyectos relacionados con arte que ha liderado, entre ellos, la Fundación Arte Emergente FAE (Venezuela, 1996-2006), Hardcore Art Contemporary HACS (Miami, 2003-2013), The Chill Concept Pop Up Museum (Miami, 2013-2016), entre otros. En el año 2015, la Asociación Venezolana de Artes Plásticas (AVAP) le otorgó el premio Armando Reverón.

Hoy afronta su exitosa carrera como Andreina Fuentes Angarita desde Miami, donde está su base operativa. Es directora de “Arts Connection Foundation”, del movimiento de adecuación de identidad “Identity Adequacy Movement”, de la revista cultural “The Wynwood Times” y de la “Fuentes Angarita Collection”, que reúne a más de 150 artistas a través de 1.500 obras con perfil político y de género. También es miembro del consejo de administración de la plataforma internacional “Food of war”, con sede en Londres, y se prepara para iniciar el 2023 con el nuevo el podcast Las Lupitas, que estará disponible en las plataformas TikTok, YouTube, Spotify, Instagram y Facebook.



