La importancia de acudir al dietista si se quiere adelgazar, por TU DIETISTA®

El sobrepeso es un problema que afecta la salud de muchas personas alrededor del mundo, causando desde dificultades a nivel físico, hasta serias enfermedades que pueden llegar a ser incluso peligrosas. Con el auge de los influencers, muchas personas se dejan guiar ciegamente por lo que cualquiera de ellos diga respecto a cómo bajar de peso o hacer dieta. Sin embargo, lo verdaderamente efectivo y seguro es acudir a un dietista profesional, con los conocimientos necesarios para garantizar una pérdida de peso sana y adecuada. Por ejemplo, en la firma TU DIETISTA®, dirigida por la nutricionista Sara Suárez, se establece como uno de los mejores equipos de nutricionistas en Málaga.

La importancia de acudir al dietista y no confiar en cualquiera La salud es algo que no se negocia y que debe ser confiada exclusivamente a profesionales, ya que, de no hacerlo, se está poniendo en riesgo el bienestar físico y mental de una persona. No obstante, en los últimos años, la sociedad ha ido dando mayor relevancia a lo que dicen personas sin la cualificación, preparación y formación adecuada, llevando a cabo dietas y métodos de adelgazamiento que terminan empeorando la situación de la persona o incluso causando problemas de salud mayores. El auge de los influencers y el alcance que estos tienen, ha hecho que esto sea mucho más común que antes. Sin embargo, cuando se trata de sobrepeso, lo mejor y fundamental es siempre acudir con profesionales cualificados, dietistas y nutricionistas que puedan hacer una evaluación personalizada. De esta manera, se puede determinar la forma más conveniente, segura y saludable de alimentarse y bajar de peso. Solo acudiendo a un profesional es que se pueden lograr resultados verdaderamente efectivos y perdurables en el tiempo.

Dietistas profesionales al servicio de la salud de las personas En la clínica TU DIETISTA® de Sara Suárez en Málaga, se encuentra un equipo de dietistas y nutricionistas especializados y apasionados por su profesión. Los distingue precisamente su gran profesionalismo, trato cercano y personalizado, y su filosofía de trabajo, la cual se basa en cuatro pilares fundamentales. El primer pilar es la reeducación nutricional, para que el paciente aprende la manera adecuada de alimentarse de forma sana para garantizar una buena salud y peso ideal. En segundo lugar, está el ayudar a perder peso sin el uso de fármacos ni complementos, sino mediante el consumo de comida real. El tercer pilar consiste en no imponer restricciones absurdas, dietas milagro o teniendo que contar calorías, sino dietas muy bien estudiadas que no pongan en riesgo la salud del paciente. Y por último, realizan dietas con la garantía de que estas nunca provocarán efecto rebote en sus pacientes.

En definitiva, la mejor manera de bajar de peso es mediante la intervención de un dietista o nutricionista profesional, que sea capaz de identificar las necesidades y los objetivos específicos de una persona a la hora de asignarle una dieta. El perder peso, así cualquier otro aspecto de la salud no se debe confiar a cualquiera, sino siempre a verdaderos profesionales.