Fundación Mahou San Miguel y Cruz Roja renuevan su alianza para impulsar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad

lunes, 19 de diciembre de 2022, 14:21 h (CET) Desde su firma en 2021, se han atendido las consultas de más de 7.200 personas en su búsqueda de empleo y se ha ayudado a 174 emprendedores a digitalizar sus negocios. Con el nuevo acuerdo, Fundación Mahou San Miguel va a destinar 150.000 euros para favorecer el acceso al empleo de personas en situación vulnerable, mediante orientación profesional y creación de contenidos para sus canales digitales Fundación Mahou San Miguel y Cruz Roja han renovado el acuerdo de colaboración, firmado hace un año, para impulsar la inserción laboral y la formación de personas que buscan empleo, a través del Servicio Multicanal de Información, Orientación Profesional y Asesoramiento Cre-E, dentro del Plan de Empleo de la ONG en España.

Con la renovación de esta alianza, ambas entidades mantienen el compromiso de motivar, acompañar y fortalecer a las personas que están en búsqueda de trabajo y, así, ofrecerles una mayor seguridad y confianza para superar las barreras que dificultan el acceso al mercado laboral.

Desde 2021, gracias a la colaboración de Fundación Mahou San Miguel, se ha mejorado la empleabilidad de más de 7.200 personas que se encontraban en procesos de búsqueda de un trabajo, gracias al asesoramiento a través del programa Cre-E.

Los profesionales voluntarios de Mahou San Miguel han compartido con estas personas, en búsqueda de empleo, las claves de los sectores más demandados a través del podcast Ser Profesional, logrando 10.767 visualizaciones. También han participado en las conferencias online Directos al Empleo, desde donde se proporciona información útil y consejos sobre recursos y herramientas relacionadas con el empleo, con un resultado total de 5.399 asistentes y reproducciones. También se ha dado apoyo en la formación de 174 emprendedores para la digitalización de sus negocios a través de "Crea tu Tienda Online".

Además, se ha lanzado un servicio de asesoramiento online sobre el mercado laboral, Tips de Orientación para el Empleo, mediante los cuales los voluntarios profesionales de Mahou San Miguel han respondido online a las dudas más frecuentes planteadas en la web. En total, se han lanzado más de 12.000 tips y se han registrado más de 2.553 personas.

Con el nuevo convenio, la Fundación va a destinar 150.000 euros para continuar apoyando las acciones puestas en marcha, y también se van a introducir nuevas iniciativas innovadoras desde el entorno digital. En concreto, se va a desarrollar la herramienta "Mi CV en 3 Pasos", un generador de currículums de forma simplificada o el desarrollo de un simulador de entrevistas virtual que permita entrenar y adquirir estrategias y competencias más adecuadas a la hora de abordar un caso real.

Asimismo, está previsto realizar una experiencia inmersiva 360 grados a través de Conoce el Mundo de…, donde los propios trabajadores expondrán los distintos sectores profesionales y contará en su inicio con un test vocacional para que los participantes puedan valorar hacia dónde quieren orientar su futuro laboral.

Del mismo modo, la alianza va a impulsarel empleo en la España despoblada a través de la organización de varias ferias de empleo en zonas rurales, donde se podrán aplicar los diferentes recursos del Servicio Multicanal, y se apoyará los "Premios Impulsa al Autoempleo", patrocinando lacategoría "Turismo rural’ para favorecer a las personas emprendedoras de estos entornos.

Para Virginia Luca de Tena, directora de Fundación Mahou San Miguel, "continuamos implicados con esta alianza como parte de nuestro compromiso con la mejora de la empleabilidad, especialmente de los colectivos que encuentran más dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Gracias a ello, seguimos compartiendo el talento, experiencia y conocimientos de los profesionales de Mahou San Miguel, además de recursos prácticos y útiles, para hacer más fácil su camino hacia el empleo. Con todo, reforzamos nuestra unión con Cruz Roja Española con el propósito común de seguir ayudando a muchas personas en su búsqueda de un futuro profesional".

Desde Cruz Roja, su directora de Empleo, Maika Sánchez, afirma queesta colaboración les ha permitido impulsar el Servicio Multicanal de Orientación para el empleo, "generando herramientas digitales para mejorar la empleabilidad de las personas no solo participantes de cruz roja, si no a todas aquellas personas que necesitan acompañamiento para tomar decisiones para su inserción en el mundo laboral a través de las nuevas tecnologías, creamos el podcast de empleo para conocer sectores emergentes y como acceder a ellos, impulsamos el servicio de atención por WhatsApp, y contamos con su participación en directos hacia él empleo".

Con este acuerdo, la Fundación continúa alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y contribuye directamente con el ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico; ODS10, Reducción de las Desigualdades y ODS17, Alianzas para lograr objetivos.

