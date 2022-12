Madre Superiora Coffee Roasters aterriza en la Comunidad Valenciana Comunicae

lunes, 19 de diciembre de 2022, 13:37 h (CET) Madre Superiora Coffee Roasters supone un cambio radical en cuanto a la calidad del café se refiere en la región Durante este último mes, abrió sus puertas en Benicasim (Castellón) el primer coffee shop y tostador de café de especialidad en la provincia. Madre Superiora Coffee Roasters supone un cambio radical en cuanto a la calidad del café se refiere en esta región. Se acabaron las cápsulas y se acabó el torrefacto, "bienvenidos a la era del café de especialidad".

Una buena noticia para los amantes del café, no solo en la provincia de Castellón si no en toda España, ya que se va a comercializar en todo el territorio nacional.

Su local de más de 400 m², alberga un laboratorio tostador donde se produce la magia de un tostado realmente artesanal y un coffee shop para que cualquiera que lo desee pueda degustar un auténtico café de especialidad, un producto sostenible en el que todos sus procesos han sido cuidadosamente controlados.

¿Qué es el café de especialidad? El café de especialidad se refiere a aquel café que obtiene una puntuación de 80 puntos como mínimo después de que un catador profesional haya calificado cada uno de sus atributos, tales como sabor, acidez, cuerpo… y así hasta 10 parámetros diferentes.

Dentro del propio café de especialidad existen diferentes grados, en Madre Superiora C. R. todos los cafés superan los 85 puntos de calificación final, buscando siempre la excelencia en la materia prima.

A esta excelencia es fundamental añadir un proceso de tueste artesanal, pues no todas las tostadoras son iguales y no todos los maestros tostadores poseen la experiencia que tienen los tostadores de Madre Superiora Coffe Roasters.

Para obtener este café es también fundamental el proceso de la molienda, en Madre Superiora se adecúa cada proceso de molienda a las características únicas de cada grano de café y al modo de extracción al que va a ser sometido.

Tal y como declara Manuel Hervás, uno de los fundadores del proyecto y director general, "desde MSCR queremos aportar un mayor conocimiento sobre esta popular bebida y acercar a los consumidores hasta el auténtico sabor del café y su increíble riqueza en cuanto a aromas y características. El café no es simplemente esa bebida que nos ayuda a despertar cada mañana, al igual que el vino, el café contiene una inabarcable diversidad que merece atención y degustación".

El local se puede visitar en la calle Santo Tomás, 131 de Benicásim (Castellón) o en su espacio e-commerce en www.madresuperioracoffee.com conseguir el café de especialidad.

NOTA AL EDITOR:

Madre Superiora Coffee Roasters es una empresa fundada con el objetivo de dar un impulso y reconocimiento al café de especialidad. La empresa, fundada en 2022 en Benicasim (Castellón), cuenta con el primer coffee shop y tostador de café de especialidad en la provincia.

Parte de un proceso que nace de los mejores proveedores de café verde, proveniente de fincas cafeteras sostenibles desde los más reputados, exóticos y variados orígenes. Un grano de café que posteriormente pasa por el riguroso proceso de selección, para finalmente ser tostado artesanalmente y envasado en sus propias instalaciones en Benicassim.

