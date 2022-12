El podcast de Toñi Moreno y Cuidkers se sitúa entre los 20 más destacados de Spotify en su primera semana de estreno Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de diciembre de 2022, 13:26 h (CET)

El podcast de Cuidkers se posiciona entre los más destacados de Spotify tras un primer capítulo presentado por Toñi Moreno, con la influencer Bonbon Reich como invitada, que acumula más de 4 millones de seguidores en TikTok y más de 700 mil en Instagram. En este primer capítulo, ambas hablan de su experiencia como madres. “Te confieso que en algún momento me gustaría estar fuera de esta comunidad”, confiesa la propia Toñi, “me he metido en esto de ser madre y es demasiado”.

En solo una semana, Cuidkers logró alcanzar más de un millón de reproducciones en su perfil de TikTok mediante la publicación de fragmentos de este primer capítulo del videopodcast. Es una realidad que la vida no viene con instrucciones y por ello, desde Cuidkers se tratan temas que preocupan e interesan a esta comunidad, de la mano de personas influyentes que aportan sus propias experiencias y opiniones.

Otros invitados que forman parte de esta temporada son: Montse, conocida como “Una maestra con clase” en redes sociales, con la que se trata el tema de lo perjudiciales que pueden ser las pantallas para los más pequeños. Esther, conocida como “Mi enfermera favorita”, habla de los trastornos de la conducta alimentaria. Alberto Soler para hablar de la ansiedad en los niños. Tania Llasera habla de cómo vive su maternidad y comparte con Toñi sus propias anécdotas. Por último, Cristina, conocida como “Mi adolescente y yo” nos habla de lo dura que puede resultar esta etapa y de su experiencia como madre de dos adolescentes.

Cada jueves los oyentes podrán disfrutar de un nuevo capítulo en el que los cuidkers contarán con su espacio en el que poder sentirse apoyados e identificados. Estará disponible en las principales plataformas de podcast y se podrá disfrutar de su versión en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast. Cuidkers, la comunidad de personas que gestionan sus familias, se posiciona una vez más como referente para todas aquellas personas que realizan una labor tan importante como es la gestión familiar en su día a día.



