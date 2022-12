Beber saludable y delicioso en Navidad no es misión imposible Comunicae

lunes, 19 de diciembre de 2022, 12:25 h (CET) El refresco Víver kombucha, referente en su sector, se convierte en un "imprescindible" para las fechas navideñas por ser un ‘antirresaca’ natural, por ser saciante y poseer múltiples beneficios para la salud La Navidad es una época del año llena de comidas atractivas y bebidas festivas. Sin embargo, es importante recordar que consumir grandes cantidades de alcohol y bebidas azucaradas puede tener efectos negativos en la salud.

Por ello los nutricionistas aconsejan el consumo de bebidas saludables que complementen los menús excepcionales de estas fechas tan señaladas y animan a "disfrutar de estas comidas navideñas con flexibilidad" en la que se incorporen pautas sencillas para evitar los excesos sin caer en prohibiciones. La clave para lograrlo está en prestar atención a la saciedad y priorizar alimentos saludables.

En esta línea Víver Kombucha "es el refresco perfecto" ya que aúna las cualidades de saludable, saciante y bajo en calorías que lo convierten en "un imprescindible" esta Navidad. "Los múltiples beneficios que ofrece Víver Kombucha, la convierten en una bebida polivalente, capaz de adaptarse a las necesidades y gustos de todos los consumidores", ha señalado el co-CEO y co-director de Víver Kombucha, Raúl de Frutos.

Además de sus cualidades saciantes y digestivas, la Kombucha posee, un alto contenido en vitaminas B y su combinación con el té verde fermentado la hacen un "antídoto clave" y natural contra la resaca.

Esta cualidad para combatir el malestar por el exceso de ingesta de alcohol se debe a su alto contenido en electrolitos naturales (minerales que ayudan a equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo) que ayudan a reponer la hidratación de las células de forma rápida. Por ello, al beber kombucha antes y al día siguiente de consumir alcohol, el organismo experimenta una recuperación acelerada y efectiva que permite seguir disfrutando de las Navidades en condiciones óptimas.

En cualquier caso, tanto para los que optan por beber alcohol como para los que deciden no tomarlo, la marca líder de las kombuchas en Andalucía se ha posicionado como la mejor aliada posible durante la época navideña. La mejor opción al consumo de bebidas azucaradas, ya que 'Víver' además de no poseer gluten ofrece un amplio abanico de sabores deliciosos y combinaciones disponibles: fresa e hibisco, limón y espirulina, piña y hierbabuena y cúrcuma y jengibre o naranja y canela, entre otros.

Los consumidores de Víver Kombucha, además de todas las características indicadas anteriormente, encuentran en esta bebida un limpiador ideal para contrarrestar los excesos de las comidas y cenas de Nochebuena, Navidad y fin de año, gracias a su capacidad para reforzar la microbiota (el conjunto de bacterias beneficiosas que se encuentran en el sistema digestivo) y favorecer al hígado, estimulando las enzimas hepáticas para desechar con mayor facilidad los compuestos tóxicos.

Por otro lado, el CO-ceo y co-director de Víver Kombucha, Fernando Martín ha explicado que el "cómodo formato" de envasado de 330 mililitros que posee ‘Víver’ es solo una de las "tantas ventajas" que posee el producto, ya que "permite un consumo agradable y rápido, que no satura, y que ofrece esa sensación de frescura y sabor que todos buscamos cuando bebemos un refresco".

Asimismo, la empresa granadina referente en el mercado de la kombucha, ha apuntado que el público consumidor de bebidas refrescantes "tiende cada vez más a optar por productos que sean sanos y ricos a la vez, como Víver". Para aquellos que busquen una opción sana, natural y alternativa a los productos azucarados, este es el acompañante ideal para vivir esos preciados momentos que únicamente brinda la Navidad.

