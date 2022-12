yoSEO Marketing lanza yoSOCIAL, su área dedicada a generar estrategias eficaces en redes sociales Comunicae

lunes, 19 de diciembre de 2022, 12:33 h (CET) El departamento yoSOCIAL de esta agencia de marketing se encarga de realizar estrategias efectivas en redes sociales que son clave para el éxito de las empresas Las estrategias digitales se han convertido en un factor muy importante para impulsar el modelo de negocio de cualquier empresa. Por esta razón, una gran parte del presupuesto de marketing de algunas empresas se destina al marketing digital.

Sin embargo, aún existen empresas que no han dado el paso a la transformación digital o dudan acerca de la efectividad de la estrategia digital y todo lo que ello incluye: posicionamiento SEO, estrategia en redes sociales y marketing de contenidos, entre otros servicios. Desde yoSEO Marketing ponen en marcha su departamento de Social Media destinado a la estrategia en redes sociales bajo el nombre de yoSOCIAL.

Departamento especializado en estrategias en Social Media

Mediante yoSOCIAL, Leti Grijó, responsable del departamento, especialista en estrategia digital y consultora digital, este departamento de marketing dentro de la agencia ofrece un servicio completo y de calidad a empresas, siendo una guía y un apoyo para crear una comunidad de calidad que se convierta en clientes potenciales a través de estrategias eficaces en redes sociales.

Para llevar a cabo la mejor estrategia, se adaptan a las necesidades de cada proyecto realizando la gestión integral de las redes sociales dentro de una estrategia digital bien definida. También se incluye el servicio de Social Ads, es decir, la publicidad en redes sociales para conseguir resultados a corto plazo.

Dependiendo de las necesidades de cada cliente, se ofrecen diferentes planes o, si fuese necesario, se encargan del diseño de un plan de servicios completamente personalizado que puede incluir la formación en social media para empresas.

¿Por qué es importante estar en las redes sociales?

Actualmente las redes sociales se han convertido en un gran escaparate y la herramienta perfecta para conectar directamente con los usuarios e, incluso, llegar a influir en su proceso de compra. Hay que tener en cuenta que el consumidor es más exigente y establecer una relación directa permitirá conocer mejor al público objetivo para dirigir correctamente las campañas de marketing.

No obstante, hay que tener en cuenta que existen millones de marcas luchando por captar la atención de los usuarios, no sólo a través de las redes sociales, sino también mediante el posicionamiento en buscadores. Las redes sociales sirven como herramientas que ayudan a impulsar el tráfico web y fidelizar a los usuarios, convirtiéndolos en clientes y en firmes defensores de la marca y sus productos si están satisfechos con sus compras y atención.

Además del mencionado servicio de redes sociales, yoSEO es especialista en posicionamiento SEO, optimizando páginas tanto a nivel interno como externo, SEO en YouTube, mantenimiento web, servicios SEM, diseño gráfico, marketing de contenidos y analítica web.

