Hello Plant Foods lanza Fuah!, la primera alternativa hiperrealista y vegana al foie gras animal

La cadena Alcampo y los establecimientos especializados en alimentación vegana comercializarán el producto, que tendrá un precio un 50 % más barato que el foie gras de origen animal.

“Hello Fuah!” está fabricado en España únicamente con ingredientes vegetales y tiene una apariencia y un sabor prácticamente idénticos a los del foie gras de origen animal.

El producto se fabrica íntegramente en España con ingredientes naturales y sin conservantes y tiene un precio de venta de 7,90 € por 150gr, un 50 % más barato que el foie gras de origen animal.

“Las características de nuestro foie gras vegetal son tan similares al de origen animal que un consumidor difícilmente notará la diferencia. Todo el que lo prueba nos dice que es hiperrealista. Estamos seguros de que pronto, muchas más personas darán el paso y se sumarán a nuestra alternativa vegana, porque cada vez más consumidores están concienciados sobre el impacto de su alimentación en el medioambiente”, asegura Javier Fernández, fundador de Hello Plant Foods.

Hello Fuah! estará disponible en formato retail en el clásico tarro de cristal Le Parfait de 150 gramos. Asimismo, será el primer foie gras vegetal del mundo que también se comercializará en formato HORECA, envasado al vacío y con un peso de 500 gramos. Gracias a su calidad, el foie gras de Hello Plant Foods estará presente en decenas de cadenas de restauración y supermercados e hipermercados.

Hello Plant Foods apuesta firmemente por una alimentación más sostenible y saludable, pero sin renunciar a la experiencia cárnica. Por ello, nació en 2021 de la mano de Javier Fernández Álvarez de Carrizo con el objetivo de desarrollar productos veganos, sin ningún ingrediente de origen animal, y cuyas características fuesen lo más parecidas posibles a los productos cárnicos.

“Gracias a la calidad de nuestros productos, hemos logrado que nuestros clientes más carnívoros no solo no tengan que renunciar a la experiencia de comer carne, sino que además sientan que están impactando positivamente sobre el planeta y los animales”, detalla Javier Fernández, fundador de Hello Plant Foods.

Hello Fuah! se suma a la cartera de productos de Hello Plant Foods, formada inicialmente por las hamburguesas vegetales Hello Burger Healthy y el bacon vegetal Hello Bacon. Para el próximo año, la start-up ya está trabajando en una decena de nuevos productos veganos y sostenibles que completarán su portfolio.