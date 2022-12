Amedna y el Instituto Navarro para la Igualdad del Gobierno de Navarra organizan la I Convención Colaborativa Empresarial de Mujeres Profesionales del Norte que se celebra en Pamplona

La convención se ha celebra en el salón de actos de la CEN y ha tratado temas como el liderazgo, la igualdad en la empresa, el asociacionismo o la comunicación La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, AMEDNA-NEEZE y el Instituto Navarro para la Igualdad-Nafarroako Berdintasunareko Institutoa del Gobierno de Navarra han celebrado en Pamplona este viernes la primera Convención Colaborativa Empresarial de Mujeres Profesionales del Norte.

La Convención donde han participado activamente asociaciones empresariales de mujeres de otras provincias del norte del país como Gipuzkoa, Álava, Bizkaia, Huesca y Aragón se ha celebrado este viernes en el salón de actos de la CEN, situado en la calle Dr. Huarte San Juan, número 3, en Pamplona. En la jornada se han puesto en común cuestiones de interés como el liderazgo, la igualdad en la empresa, el asociacionismo o la comunicación, todo ello por personas expertas, y que ha permitido el debate con las personas y organizaciones asistentes.

La Convención ha sido inaugurada por Eva Istúriz, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, quien ha agradecido a AMEDNA la colaboración para la celebración de este encuentro dada la importancia de "establecer redes colaborativas" entre entidades de mujeres. Istúriz ha dicho que "no es casualidad que se organicen este tipo de eventos ya que está entre sus líneas estratégicas para comenzar un camino muy importante. Estas redes facilitan un camino de empoderamiento femenino", ha señalado Istúriz que ha valorado el "trabajo de coordinación" y la "necesidad de atraer mujeres jóvenes e impulsar el liderazgo femenino. Toca el momento de recuperación tras la pandemia y también en lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades", ha apuntado la directora gerente del INAI-NABI.

Cristina Sotro, presidenta de AMEDNA ha recordado durante su intervención la trayectoria de esta entidad sin ánimo de lucro creada en 1995, muy activa que trabaja en múltiples programas entre los que ha destacado su programa Sello Reconcilia de impulso de la conciliación laboral, familiar y personal, y la corresponsabilidad, programas de mentoring, impulso de las mujeres STEM, los premios Amedna que suponen el reconocimiento del papel de las mujeres empresarias, directivas y emprendedoras, los encuentros entre asociadas y su promoción, su compromiso y programa para impulsar la responsabilidad social de las empresas asociadas, programas para la visibilización y promoción del talento, programas de apoyo al emprendimiento femenino y asesoramiento a mujeres profesionales.

Asociaciones Empresariales de Mujeres del Norte

Posteriormente Cristina Sotro, presidenta de AMEDNA, ha presentado a sus homólogas de las asociaciones empresariales del Norte de España participantes en la Convención, que han intervenido brevemente.

A continuación, la periodista Amaia Madinabeitia, periodista de Navarra TV ha moderado una mesa donde han intervenido María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón, Marta Areizaga, vicepresidenta de la Asociación de Empresarias de Bizkaia AEB, Ana Cristina Esteban, vicepresidenta de Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias ARAME, Carmen Fernández Ortiz del Río, presidenta de Asociación de mujeres Empresarias de la provincia de Huesca, y la presidenta de Amedna, Cristina Sotro que han debatido líneas sobre el impulso del asociacionismo empresarial y directivo de mujeres, y la participación e integración del ámbito rural.

"Las mujeres empresarias y directivas nos enfrentamos a circunstancias que son muy propias nuestras y tenemos que ponerles voz", ha resumido Sotro. María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón ha apuntado que "tenemos que estar en la sociedad y hay que fomentar que exista igualdad de oportunidades en todas las políticas, también en las empresariales".

Carmen Fernández Ortiz del Río, presidenta de Asociación de mujeres Empresarias de la provincia de Huesca ha destacado las necesidades específicas de las zonas rurales. "Las mujeres que se suman a las organizaciones empresariales lo hacen muy conscientes de querer participar, las mujeres nos comprometemos más", ha dicho.

La vicepresidenta de la Asociación de Empresarias de Bizkaia AEB, Marta Areizaga, ha insistido en la "visibilidad" para las mujeres empresarias que ofrecen estas asociaciones aunque ha advertido de que "vamos muy despacio y necesitamos un empuje" para que se les tenga en cuenta en aspectos como "la elaboración de las leyes".

Ana Cristina Esteban, vicepresidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, ARAME ha subrayado "el empoderamiento y el papel de refuerzo que suponen entidades profesionales para mujeres en el mundo rural". "A las mujeres nos cuesta mucho dar el paso de creernos empresarias; tenemos que apoyarlas con acompañamiento desde grupo de mujeres con necesidades e inquietudes comunes".

Liderazgo femenino

Tras una pausa, la Convención se ha reanudado con un interesante networking sobre el liderazgo transformacional de las mujeres profesionales, donde han participado Esteban Solano, director de Esolano Experts in Business, Elena Tres Cruz, directora del Grupo Inerzia, y Premio Directiva del Año 2022 de AMEDNA, Belén Hernández, directora de recursos humanos del grupo AN, moderado por Cecilia Wollluschek, directora de proyectos de Nagrifood y secretaria de AMEDNA.

La directiva Elena Tres, que recientemente ha recibido el premio a Mejor Directiva del Año 2022 ha asegurado que el liderazgo es "la capacidad de influir en las personas no sólo desde los resultados sino también emocional, y aquí las mujeres tenemos mucho que decir, porque encaja con nuestro estilo de dirección".

Belén Hernández, directora de RRHH de Grupo AN ha destacado que el liderazgo supone "visión a largo plazo" y también "trabajo en equipo". Para Hernández "el liderazgo profesional no es diferente al personal, es el mismo enfoque de liderarse a sí mismo. Un buen liderazgo de tu vida es en el que de vez en cuando te preguntes a ti misma si estás haciendo lo que quieres", ha insistido la directora de RRHH para quien "no hay un único modelo de liderazgo".

Esteban Solano, director de Esolano Experts in Business, ha asegurado que el "cambio ha sido pasar de un concepto de liderazgo vinculado a la acción a otro donde los líderes conocen sus vulnerabilidades para transmitir más transparencia. No estamos solos, hay personas dentro y fuera de la empresa que nos van a ayuda", ha zanjado Solano.

Avanzando en la reducción de barreras de género en el mundo empresarial. La nueva normativa. Situación actual y retos de futuro

La Convención ha continuado con una mesa redonda sobre la reducción de barreras de género en el mundo empresarial, la nueva normativa relacionada con la Igualdad en el mundo empresarial, así como la situación actual y retos de futuro, donde han participado la gerente de Equala Iniciativas, Alicia Fernández de Piérola, el técnico del Instituto Navarro para la Igualdad INAI-NABI, Pedro Lecuona, Ana Ozkoidi, responsable de igualdad de Pauma, Idoya García Arellano, responsable de recursos humanos de Agenor Mantenimientos, en un debate moderado por Susana Labiano, gerente de AMEDNA.

Pedro Lecuna, técnico del INAI-NABI ha insistido en que "por inercia se mueve poco en materia de igualdad, siempre hay que empujar para lograr cambios". Asegura que desde el Instituto Navarro para la Igualdad están observando que "hay interés por parte de las empresas de cumplir aspectos relativos a igualdad" pero constatan que "quizá haya poco entusiasmo por las medidas". Lecuona ha valorado que "la elaboración de un Plan de Igualdad es la oportunidad de conocernos más en las empresas".

Alicia Fernández de Piérola, gerente de Equala Iniciativas ha hecho referencia al dato de la brecha salarial en Navarra que ha cifrado de media en el 23,30%, lo que supone que las mujeres cobran menos de siete mil euros anuales de media de salario que los hombres. Fernández de Piérola ha destacado que "la brecha salarial se ha reducido por la subida del SMI y por los cambios en la temporalidad de los contratos tras la reforma laboral" y también por los recientes cambios legales en materia de igualdad. "El objetivo no es la reducción de la brecha salarial sino su eliminación", ha dicho Alicia Fernández de Piérola que cifra este dato en un 13% en el ámbito directivo, lo que supone 10.000 euros menos anuales para las mujeres directivas respecto a los hombres en cargos idénticos y ha finalizado recordando "las barreras que todavía existen en nuestra sociedad para lograr la igualdad efectiva", entre hombres y mujeres.

Ana Ozkoidi, responsable de igualdad de Pauma ha afirmado que una de las cosas que les ayudaron a la hora de elaborar su Plan de Igualdad en la empresa es que "había personas dentro de la plantilla con inquietudes. El Plan de Igualdad nos ayuda a empoderarnos", ha afirmado y dice que entre los beneficios del Plan destaca el lograr "un modelo de identidad" en esta empresa.

Idoya García Arellano, responsable de recursos humanos de Agenor Mantenimientos ha explicado que en estos procesos "ayuda la proactividad del personal" para la implantación de los Planes de Igualdad. Durante el posterior debate, y a la pregunta de si las empresas tecnológicas son más proclives a implantar políticas de igualdad, García Arellano ha respondido que "las empresas tecnológicas y más avanzadas tienen una actitud más favorable a la igualdad y a la conciliación porque entienden que es una apuesta de futuro".

El papel de la mujer en los medios de comunicación

Ha cerrado esta I Convención Colaborativa Empresarial de Mujeres Profesionales del Norte una última mesa sobre el papel clave la comunicación, los medios y las redes sociales, moderada por la directora de Brandok Comunicación, Maite Pérez. En ella han participado Charo Sádaba, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Roberto Cámara, director de Navarra TV, y Natalia Sara, consultora en comunicación especializada en gestión de crisis.

Durante la mesa redonda, Roberto Cámara, director de Navarra TV ha asegurado que "el lenguaje audiovisual está cambiando" y ha resaltado el papel de los medios locales "en la buena información". Cámara ha hablado sobre la introducción del lenguaje inclusivo en las noticias en televisión y dice ser partidario de "visibilizar el género". En este sentido, Cámara ha explicado la importancia del lenguaje inclusivo y cómo se ha implantado en las noticias en Navarra Televisión porque "este lenguaje condiciona el pensamiento y la visión de la información".

Por su parte, Charo Sádaba, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha afirmado que "si analizamos las noticias sobre el mundo empresarial el sesgo masculino sigue siendo dominante".

Natalia Sara, consultora en comunicación especializada en gestión de crisis ha resaltado que "el papel que ocupan las mujeres en cuanto la presencia de la mujer es muy reducido tanto en la imagen que se proyecta como en el acceso a los puestos directivos". "Solo hay 25 mujeres directoras de medios en España, y en cuanto a agencias de marketing, quien manda en España siempre son hombres", ha cerrado.