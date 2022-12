Esta será una Navidad de envíos a NO domicilio Comunicae

lunes, 19 de diciembre de 2022, 11:21 h (CET) Se abre un mundo de posibilidades en el sector de la mensajería gracias a los Punto Pack y Lockers La Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Diciembre es el mes en el que se está pensando en volver a ver a la familia, organizar cenas con amigos, preparar sorpresas y regalos. Sobre todo, regalos.

En los últimos años, se han ido produciendo cambios en los hábitos de compra. Lo que antes eran compras masivas en comercios locales y centros comerciales, ahora son compras online. Esto supone que, en fechas tan importantes como la Navidad, los pedidos se disparen y que las empresas de mensajería vivan su momento de auge. El aumento de carga de trabajo a veces supone que las cosas no vayan según lo planeado, y es importante gestionar las compras y entregas con tiempo suficiente.

Sin embargo, incluso cuando se prepara todo con antelación, en el último mes del año puede darse una situación delicada que puede arruinar la alegría de recibir un regalo navideño. Es el caso de, una vez habiendo seleccionado cuidadosamente el regalo para alguien querido, después de tramitar la compra online y de haber seleccionado el modo de entrega, el destinatario no está en casa en ese momento exacto en el que el mensajero toca al timbre.

Esto, que en otro momento del año supondría simplemente una pequeña demora, en Navidad puede suponer que alguien se quede sin su regalo.

Eligiendo la modalidad de envío a NO domicilio todos los paquetes pueden llegar a tiempo

La empresa de mensajería InPost lleva posicionada como una de las elecciones preferentes en el envío a NO domicilio desde que aterrizó en España. Su objetivo es simplificar al máximo los procesos de enviar y recibir paquetes y, gracias a su red híbrida de Punto Pack y Lockers, es una de las grandes opciones para que esta Navidad todos los paquetes lleguen a tiempo y sin incidencias.

Además, el envío a NO domicilio es la opción más sostenible a nivel medioambiental, ya que es la época del año en la que más tráfico de envíos hay.

En estas fiestas, la opción de envío a NO domicilio será la opción ideal.

InPost. Para más información: www.inpost.es

