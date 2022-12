Factores Clave de la Ley Orgánica 11/2022, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor Comunicae

lunes, 19 de diciembre de 2022, 08:41 h (CET) PenalistaBarcelona.com informa de la modificación de la Ley Orgánica 11/2022 y su nueva afectación para los conductores de motos y ciclomotores en Barcelona Como especialistas en accidentes de tráfico desde PenalistaBarcelona.com informan de una importante novedad tras la modificación del Código Penal.

Hasta la reciente reforma del Código Penal la mayoría de accidentes en los que no había muertes o alcoholemias se tramitaban por la vía civil, lo que implicaba que los perjudicados tuvieran que asumir el coste de las periciales médicas, y gastos de procurador.

Asimismo aun habiendo una infracción a las normas de circulación no se consideraba que existiera imprudencia por lo que no había retirada de los permisos de circulación.

Pero se ha producido una importante novedad en la tramitación y reclamación de los daños y perjuicios en los accidentes de tráfico que los abogados de PenalistaBarcelona.com quieren poner en relieve a todos sus clientes y lectores.

Con la aprobación de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 11/2022 cuando se haya producido infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y haya lesionados los hechos se pueden tramitar por la vía penal al considerar imprudencia menos grave.

La sanción por estas imprudencias es, en cualquier caso y ya no es opcional del juez, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses.

Esta reforma representa una mayor protección a las víctimas, que podrán acceder a los informes forenses públicos, y una mayor sanción a los infractores que serán sancionados con retirada del carnet circulación de 3 a 18 meses.

Así que desde PenalistaBarcelona.com aconsejan mucha atención en cumplir las normas de circulación porque saltarse un semáforo, un stop, un adelantamiento en línea continua, un exceso de velocidad o provocar lesionados, estará más sancionado ya que se impondrán multas y retiradas de carne de moto o ciclomotor, por más que la compañía de seguros pague las indemnizaciones.

