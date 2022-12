​Ponerse al día Iulen Lizaso Aldalur, Hernani Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de diciembre de 2022, 08:34 h (CET) Cuando en España los más “lanzados” están esperando en la línea de salida, para arrancar en carrera a favor de la instalación de parques eólicos marinos, el Gobierno Vasco con un lehendakari enmudecido, no han hecho la más mínima mención a la instalación de estos generadores en mar abierto.



Las comunidades autónomas de Islas Canarias con la noruega Equinor, Andalucía (Málaga y Cádiz), Cataluña y muy en particular Galicia (Rías Altas), claman al gobierno central que termine de publicar en el BOE los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), para arrancar esa carrera, y con las subastas que repartirán megavatios y zonas a los promotores de eólica marina.

¿A que se debe este silencio institucional y falta de actualización reivindicativa y tecnológica por parte del Gobierno Vasco, cuando la carrera de las grandes empresas offshore se recrudece en Portugal, Bélgica, Francia, Alemania y más?

La eólica terrestre y sus EREs (GE España, Vestas, Nordex, Siemes-Gamesa, etc), retrocede en todo el mundo. El gran impacto medioambiental causado en el transporte, instalación y huella ecológica tras su desmantelamiento, pudiera ser la causa de su pérdida de rentabilidad, pero aquí el Gobierno Vasco de la mano de EH-Bildu nos la presenta como tecnología puntera sin alternativa.

Me recuerda a cuando nos vendían los reproductores de cassette cuando ya se conocía el reproductor de cd; pero había que ganar primero con uno y luego con el otro a costa de generar un montón de chatarra electrónica. Así funciona este sistema y lo mismo ocurre con la automoción y hoy con la furia de las agrivoltáicas ocupando campos, con cultivo de KW-h.... pronto chatarrables.

A primeros de diciembre, cuatro grandes corporaciones empresariales noruego-irlandesas entre ellas Statkraft, han creado para 2023 un gran consorcio para desarrollo en todo el mundo, lanzando este mensaje; "Somos número uno en exportación de tecnología eólica flotante". Un recordatorio al Gobierno español y por ende al vasco, como muestra evidente de que no tienen los deberes al día. A su vez una invitación a actualizarse apostando por la pujante eólica flotante piramidal, creadora de empresas de sus componentes como en el puerto de El Havre, Las Palmas, A Coruña etc. y grandes sinergias con la industria naval, siendo la tecnología renovable más amable después de la hidroeléctrica fluvial y de doble balsa, tanto en costa como en interior.

La apuesta inequívoca de Cataluña por los grandes parques eólicos marinos “es una apuesta acertada, el camino correcto", señala Jaume Morron, gerente de la Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat). Navarra no tiene mar y apostó claramente por la eólica terrestre, aunque hoy ralentiza en los nuevos proyectos, mirando con lupa y consensuando y rechazando con los vecinos afectados los impactos ambientales y contrapartidas económicas. Siguen siendo históricamente nuestros dos referentes, pero para el tema que nos ocupa solo nos sirve quien tiene la característica común de tierra y mar.

Con la finalidad de darle un impulso y rápido despliegue a la energía eólica marina (offshore), un total de nueve países, entre los que se encuentran las primeras economías mundiales excepto Rusia y China (tampoco se incluye España), promovidos por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Dinamarca y el Consejo Mundial de Energía Eólica, han creado la Alianza Global por la Eólica Marina (GOWA). Ya se reúnen gobiernos, sector privado, organizaciones internacionales y otras partes interesadas, para acelerar el despliegue de la energía eólica marina. Nueve países con objetivos coincidentes, han acordado trabajar juntos para conducir a nivel nacional, regional y global y eliminar barreras administrativas para el despliegue de la eólica marina tanto en los nuevos mercados como en los que ya existen.

Este grupo de países coincide en que la eólica marina puede ser desplegada a gran escala, en cortos plazos de tiempo, costes competitivos y menor impacto que la terrestre. Creen que es la vía más rápida para cerrar la creciente brecha entre los objetivos de energías renovables y las tasas actuales de implantación.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) calculan que la capacidad de energía eólica marina, conocida también como 'offshore', debería alcanzar en 2050 los 2.000 GW frente a los 60 GW actuales para limitar el incremento de temperatura global en 1,5ºC a final de siglo. Así, los firmantes de la GOWA se comprometen a contribuir a esta aceleración mediante el despliegue de al menos 380GW de capacidad instalada de eólica marina de aquí a final de 2030.

El ministro belga de Energía, Tinne Van der Straeten, ha señalado que su país es uno de los líder en la eólica marina y está acelerando su transición energética mediante el objetivo de cuadriplicar su capacidad en esta tecnología de aquí a 2040 en el Mar del Norte belga. Por ello, construirá una isla híbrida energética con nuevas interconexiones con los países del mar del Norte que "se transformará en una enorme y sostenible central energética". "Con esta aceleración verde podremos reemplazar el gas y el petróleo más rápido con energía eólica marina y con hidrógeno verde. De ese modo, reforzaremos la independencia energética, reduciremos la factura para los hogares y la industria y se reducirán las emisiones de CO2".

Por su parte, la ministra de energía de Colombia, Irene Vélez, ha manifestado que la Alianza Global por la Eólica Marina se alinea con las prioridades de su país y ha anunciado que Colombia es hoy una nación comprometida no solo con la transición energética sino también con la transformación de la sociedad a través de la incorporación de fuentes no convencionales de energías renovables en su matriz energética. "Con compromiso de los gestores políticos, de las organizaciones políticas y de los actores de toda la cadena de valor, la GOWA está aquí para crear un momento político y dirigir la acción en terreno a través de compartir las mejores prácticas para garantizar una transición energética coste-eficiente y justa a través de la energía eólica marina".

La ex directora ejecutiva de Greenpeace y en la actualidad secretaria de Estado y enviada especial para la Acción Climática del Gobierno de Alemania, Jennifer Lee Morgan, ha destacado que con una capacidad instalada actual en eólica marina de 8 GW, Alemania es el tercer país con mayor energía de esta tecnología a nivel global. "Con nuestros ambiciosos planes de transición energética, tenemos que intentar impulsar la capacidad de generación de energía eólica marina al menos en 30 GW en 2030 y en 70 GW en 2045”.

"GOWA es una alianza fabulosa fundada por socios de confianza como GWEC, Irena o Dinamarca y ahora vemos una oportunidad para compartir nuestro conocimiento en esta materia y ayudar a otros países a construir o incrementar sus propias capacidades en esta materia".

Ayudar a otros países dice...pero para poder ser ayudados, en primer lugar hay que estar al día, teniendo unos mínimos cumplidos como es el POEM por parte del gobierno del estado; en segundo lugar hay que pronunciarse a favor de esa tecnología de vanguardia mundial.....y el Gobierno Vasco, aún no lo ha hecho.

Siendo tan reivindicativo ante el gobierno central, ¿porqué ante ese retraso, el Gobierno Vasco no alza la voz, sabiendo que es la llave de arranque para iniciar la carrera hacia la autosuficiencia energética renovable.......hoy frenada?

A pesar de la urgencia para desplegar instalaciones generadoras de energía renovable, en Euskadi se dan dos handicaps institucionales, que “justifican” presentar a la eólica terrestre como única opción sin alternativa: ausencia del POEM y trabas administrativas para el autoconsumo (única CCAA del estado).

Es inadmisible que por prisas debidas a posibles arbitrariedades institucionales, y otras presuntas causas indecibles, aprueben los proyectos eólicos terrestres del Gobierno Vasco para Gipuzkoa con macrogeneradores, ya que suponen un gran impacto medioambiental en las cumbres de nuestros montes, siendo la tendencia mundial e indudable apuesta de Statkrft a favor de la eólica marina. “Villameca (León), el primer nudo eólico que se desmantela en España por motivos medioambientales”. Cuando en plena urgencia climática y momento clave para el despliegue de energías renovables, el que este mismo mes un tribunal ordene desmantelar una planta eólica, «es un ejemplo claro de lo que no y de lo que sí hay que hacer para asegurar unas renovables responsables».

“Renovables sí, pero no así”. No con prisas y sin poner sobre la mesa todas las alternativas a la macroeólica terrestre en Gipuzkoa, ya que esas torres de 200 metros, no se clavan desde un helicóptero, y los caminos de acceso y aves de paso, quieren conservar su vida y la memoria de su entorno silvestre.

Frenar estos proyectos, acelerar el POEM e integrarse en la GOWA; rechazarlos como hizo EH-Bildu con el fracking. Pero hoy nada es igual en una oposición que no ejerce de tal, pues ¿cómo entender, que con todo lo que se ha escrito, insistan sobre la terrestre sin mencionar la alternativa marina? La omisión premeditada también es mentira......así del mano de quien van en este tema?

Sea lo que fuere, las consecuencias del posible intercambio de intereses sectarios, no podemos pagarlo una vez más los de siempre: la naturaleza y sus amantes, la economía y el medio ambiente, la ecología y sus gentes...pues no. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sobre la deriva del Derecho Una pieza clave de la actuación burguesa fue el Derecho, puesto que es el medio para hacer posible la gobernabilidad social y política desde la racionalidad ​Me quedo con la buena gente Al 2023 le pido que solo me rodee de gente estupenda y se lleve a esos que te ensombrecen los días ​“Hoy he tenido un sueño” Este era el tema principal del discurso pronunciado en Washington D.C. el 28 de agosto de 1963, por el activista de los derechos civiles Martin Luther King ¿Tiene sentido el arte sacro? El arte cristiano nos eleva el corazón y nos transporta hasta el trascendente ¡Lo grandioso de los días de Navidad! Que el espíritu de amor, grandeza y paz sea una realidad