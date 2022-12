Habitante 8.000 millones, bienvenido

Simple coincidencia o golpe de efecto buscado, la ONU ha estimado que el habitante de la Tierra número 8.000 millones es un bebé llamado Damián, que ha nacido en República Dominicana mientras se celebraba una nueva cumbre mundial sobre el clima en El Cairo. Con respecto a esto último, los pronósticos no son buenos.

La crisis climática no es ya una amenaza lejana, sino una realidad a la que no hay ya más remedio que adaptarse. Dentro de esa adaptación está la exigencia a los gobiernos incumplidores para que adopten medidas eficaces, no para solucionar, sino para no agravar aún más el problema.