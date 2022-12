​La interdependencia de la familia humana es real Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de diciembre de 2022, 08:20 h (CET) El reto demográfico guarda relación con la crisis climática, pero no de la forma que algunos pretenden. Dicho de otra forma, hay recursos de sobra para alimentar a una población que tocará techo en torno a 2080. No los hay, sin embargo, para sostener los estilos de vida derrochadores de una pequeña minoría, al menos no con la tecnología actual.

Parte considerable de esa minoría vive en Europa, donde el problema es el envejecimiento de la población. A falta de niños, se necesitan políticas migratorias bien coordinadas. E inversión en los países del sur, particularmente en sus sistemas educativos, pero también para apoyarles en sus complejas necesidades de adaptación a la crisis climática. Para bien y para mal, la interdependencia de la familia humana es real. Cuanto antes tomemos conciencia, mejor para todos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sobre la deriva del Derecho Una pieza clave de la actuación burguesa fue el Derecho, puesto que es el medio para hacer posible la gobernabilidad social y política desde la racionalidad ​Me quedo con la buena gente Al 2023 le pido que solo me rodee de gente estupenda y se lleve a esos que te ensombrecen los días ​“Hoy he tenido un sueño” Este era el tema principal del discurso pronunciado en Washington D.C. el 28 de agosto de 1963, por el activista de los derechos civiles Martin Luther King ¿Tiene sentido el arte sacro? El arte cristiano nos eleva el corazón y nos transporta hasta el trascendente ¡Lo grandioso de los días de Navidad! Que el espíritu de amor, grandeza y paz sea una realidad