‘El Método COR’, el libro con el que es posible dejar los ansiolíticos

La terapeuta Claudia Miraglia, tras más de tres décadas de experiencia profesional, cristaliza todos sus conocimientos en un luminoso volumen que enseña al lector cómo desarrollar su aceptación para el cambio y así lograr autoconocerse.

«Quisiera que este libro ayudase a muchas personas a atreverse a pedir ayuda, a que no se resignen a vivir una vida tomando ansiolíticos, pastillas para dormir o estimulantes. A que encuentren el coraje para reconocer que somos vulnerables y que nuestras fragilidades no tienen que confinarnos a tener una vida de soledad, aislamiento o de sufrimiento. El coraje también para decidir hacernos cargo de nuestra vida para darle el sentido y la plenitud que merecemos». La carga de lucidez y de sentido común que atesora este párrafo condensa el enorme valor e incidencia real que la lectura de El Método COR. Una terapia de evolución y cambio supone para quien tenga el arrojo de hacerse con un ejemplar y sea abierto de mente.

El sabio presocrático Heráclito ya avisó de forma certera que el cambio es algo consustancial a la vida, algo relacionado con aquel aforismo que señala que no es posible bañarse dos veces en el mismo río. Ahora, varios milenios después, con una humanidad con inquietantes signos de agotamiento en sus formas de existencia y de pensamiento, se antoja más necesario que nunca que las personas se pongan manos a la obra para sanarse… y, de paso, conocerse a ellas mismas, la única vía posible para transcender desde lo material. A esta necesaria búsqueda se ha dedicado durante más de treinta años la terapeuta Claudia Miraglia, que ha condensado toda su sapiencia en un volumen que, para muchos, quizás debería presidir las estanterías de todos los centros sanatorios que se precien de ser llamados así.

«Al dar a conocer mi proyecto El Método COR, deseo compartir las experiencias que he acumulado en mi trabajo terapéutico. He tenido la suerte de acompañar a tantas personas, muchas de las cuales aparecen en estas páginas compartiendo sus experiencias vitales con el deseo de que estas sirvan para ayudar a otros que estén atravesando circunstancias similares. He aprendido mucho de cada paciente que he atendido y a quien he podido aliviar su sufrimiento. De manera milagrosa estamos inmersos en un movimiento continuo e inagotable de dar y recibir». Son palabras de Miraglia, una celebridad en continua formación que ha dictado talleres y conferencias en Venezuela, Estados Unidos, Londres y otras ciudades europeas, centrándose en temas como la autoestima, la pérdida y el duelo, el trauma, autosabotaje, la búsqueda del sentido de la vida…

La Editorial Caligrama no ha dudado en poner en el mercado este libro, por una simple y contundente razón: es capaz de sanar. No hay dudas de que se establece un antes y un después tras su lectura. Como bien señala un reconocido especialista en salud mental, «la formación de Miraglia en Gestalt, su conocimiento de psicodinámica y técnicas de terapia cognitiva, así como su amplia formación en terapia craneosacral, se van desplegando como herramientas terapéuticas para que la persona consiga su paz interior y permanezca en ella. Asimismo, los talleres, los viajes terapéuticos individuales y grupales siempre con meditación como hábito al que se aspira, van acompañando al paciente al “tránsito hacia la autoconciencia de sus conflictos y a percatarse del desgaste que supone quedarse estancado en ellos”. Una deseable amalgama entre métodos y técnicas de Oriente y Occidente se lleva a la práctica con este proceso». Un libro realmente esencial, dados los procelosos tiempos que corren. No hay dudas.