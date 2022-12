Uno de los grandes cambios que introdujo internet fue en el comercio. La humanidad pasó de ir a centros comerciales a hacer sus compras a seleccionar lo que busca navegando en sitios web o en redes sociales. Además, la digitalización ha proporcionado un medio para que vendedores puedan mostrar sus productos sin gastar dinero en costosas tiendas físicas y con la posibilidad de llegar a una infinidad de usuarios. En este camino, en los últimos años, Shopify se ha posicionado como una de las mejores plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, no solo basta con armar una atractiva y eficiente tienda online, sino que también es necesario acompañarla con una difusión en redes sociales. Con este fin, para aumentar las ventas en Shopify, Facebook brinda campañas publicitarias pagadas. No obstante, no solo hay herramientas para mejorarlas, como Pixel Facebook para Shopify, sino también métodos y estrategias. En este sentido, Otternative Marketing se ha destacado por ser una de las pocas empresas en el sector en ofrecer asistencia en dicho rubro para empresas que buscan expandirse a mercados internacionales, ofreciendo listas accionables para Facebook Ads.

Una propuesta de marketing para el mercado internacional Otternative Marketing es una agencia de marketing digital especializada en empresas con servicios o productos bilingües o de habla inglesa. Se trata de una compañía que apunta a entidades que buscan expandirse a otros mercados no hispanoparlantes. Entre su oferta, brinda un servicio de diseño de páginas web, desarrollo SEO, creación de contenidos y gestión de redes sociales, entre otras cuestiones.

Cómo mejorar anuncios en Facebook Ya sea tanto para una tienda Shopify como para cualquier proyecto, Otternative Marketing ofrece uno de los mejores servicios para mejorar los anuncios en Facebook. Basado en su experiencia de ocho años y en la auditoría de más de 500 cuentas, la agencia ha desarrollado una lista de verificación definitiva para crear campañas de anuncios de Facebook que realmente produzcan resultados.A través de ella, se puede examinar más de 300 puntos de control cruciales y cubrir todos los aspectos de su proceso de creación de anuncios para que sea más exitoso.

Existe una parte de los emprendimientos y empresas que invierten en campañas publicitarias de Facebook que expresan que sus costes son nominalmente altos. Sin embargo, se debe comparar con el impacto que este provoca en las ventas. En casos en los cuales los anuncios pagados no reflejen el retorno de la inversión publicitaria, el problema no está en el presupuesto, sino en que no están completamente optimizados para atraer a más clientes potenciales y más ventas. Es aquí donde el trabajo que ofrece Otternative Marketing cobra vital importancia.