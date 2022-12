English Factory genera programas de franquicias rentables Emprendedores de Hoy

Ya han pasado un poco más de 10 años desde que English Factory abrió su primera academia de inglés en Elche (Alicante). Hoy en día, este centro cuenta con 2 sedes en la ciudad y más de 1.900 alumnos que cada año aprenden inglés de forma presencial en sus instalaciones, especializándose en el dominio de este idioma.

Gracias a su enseñanza innovadora y dinámica, el 95 % de sus estudiantes obtienen las Certificaciones Oficiales de Inglés de nivel B1, B2 y C1, así como otras certificaciones de alto reconocimiento internacional como son TOEIC y TOEFL, lo cual supone una ventaja enorme a nivel académico y profesional. La alta confianza que tienen las personas en esta academia también le ha permitido generar programas de franquicias de academias de inglés, las cuales son consideradas como unas de las que mejor rendimiento presentan en el mercado educativo de las academias de inglés.

Aprendizaje innovador y dinámico Este centro de idiomas se promociona como una academia low cost con una alta calidad en la enseñanza del inglés gracias a su gestión y economía de costes. Esto le ha permitido acercarse a una mayor cantidad de estudiantes interesados por aprender inglés, pero que no cuentan con recursos suficientes para cubrir los elevados costes de cursos similares ofertados en el mercado. Su estrategia de enseñanza se basa en aprender de forma lúdica, utilizando métodos separados del aprendizaje tradicional basado en la repetición y la memorización.

English Factory busca que los estudiantes aprendan desde un acercamiento práctico que les implique enfrentarse a situaciones dinámicas de las cuales extraer aprendizajes significativos. Esta metodología está acompañada de un aula con decoración vintage estilo industrial que estimula ambientes de enseñanza únicos con los cuales los estudiantes y los profesores se puedan sentir cómodos mientras comparten los diferentes contenidos.

La academia ofrece cursos para personas de todas las edades y niveles de conocimiento, los cuales se imparten siguiendo el calendario académico tradicional. Esto no quiere decir que en junio los centros y franquicias de academias de inglés deban cerrar sus puertas. English Factory también ofrece cursos de verano, campamentos e intercambios en el extranjero, los cuales se ofertan durante todo el año, brindando alternativas de aprendizaje a los estudiantes y diferentes canales de ingresos a los franquiciados.

Franquicias de academias de inglés Aquellos que consideren a English Factory como una oportunidad para invertir en franquicias de academias de inglés rentables pueden acceder a diferentes herramientas de gestión que les permitan controlar su negocio y magnificar su crecimiento. Esta academia maneja un software empresarial de gestión 360° conocido como Englody, el cual está diseñado para controlar la oferta académica, gestionar el número y necesidades de los estudiantes, organizar al profesorado y personal administrativo, facturar a proveedores y clientes, la gestión académica, los recursos para los estudiantes, etc.

En el software, también se pueden publicar precios y promociones a los estudiantes para que se mantengan informados de las últimas novedades relacionadas con el centro. Los interesados en invertir en franquicias de academias de inglés solo deben ingresar a la página web de English Factory y solicitar más información sobre los requisitos y características de esta modalidad de negocio. Los asesores de esta academia estarán siempre dispuestos a resolver las dudas y a acompañar todo el proceso de diseño, montaje y puesta en marcha de cualquiera de sus franquicias.



