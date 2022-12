GotelGest.Net, el software de gestión accesible para las empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de diciembre de 2022, 13:42 h (CET)

Las empresas siempre se encuentran en la búsqueda de métodos que les permitan simplificar sus procesos para que el trabajo sea menos complejo y más llevadero. Gracias a los avances tecnológicos, esto ha sido completamente factible y, es que, hoy en día, existe una gran variedad de mecanismos muy efectivos, como por ejemplo el software de gestión. Este es un sistema informático que cuenta con una diversidad de herramientas que ayudan a realizar los procesos operativos, administrativos, productivos, etc. de una forma rápida y sencilla. Quienes deseen tener uno en su organización pueden acudir a GotelGest.Net, un potente ERP que ha sido creado para una dirección eficaz de las compañías de cualquier tamaño.

Todo acerca del software de gestión GotelGest.Net GotelGest.Net es un software de gestión integral de arquitectura modular que sirve para controlar de forma eficiente todas las áreas de una empresa desde un punto central que opera con tecnología SQL. Al permitir trabajar desde la red, este ofrece la posibilidad de compartir información con otros usuarios.

El software se maneja de una forma muy sencilla. Además, una de las grandes ventajas es que se puede acceder a la información desde cualquier lugar, ya que incluye acceso remoto. Esta herramienta puede ser utilizada por negocios de sectores como comercio, distribución, servicio técnico, producción e ingeniería, entre otros.

Asimismo, el software puede incluir soluciones como gestión comercial, módulo de gestión de proyectos para controlar todas las tareas que se han ido realizando, programa de contabilidad y facturación. Así como el Suministro Inmediato de Información (SII), Software Servicio Asistencia Técnica (SAT), software de producción para maximizar la eficiencia en las plantas productivas y garantizar la entrega de los pedidos y software CRM para mejorar la relación con los clientes.

Otras de las soluciones que brinda GotelGest.Net es TicketBAI, Terminal Punto de Venta (TPV), app de preventa, Business Intelligence, gestión integral de almacén, gestión de calidad, workflow para automatizar la realización de tareas, como por ejemplo, el envío de correos electrónicos y módulo de comercio electrónico para incrementar las ventas en las tiendas online.

Cuánto cuesta el ERP GotelGest.Net Los negocios que deseen contar con el ERP GotelGest.Net deben saber que pueden optar por el modelo de pago por uso SAAS, el cual no requiere de una inversión inicial y con el que las compañías pueden disponer de todas las funciones del ERP por menos de 20 euros. Quienes acudan a esta alternativa cada mes pueden elegir el número de usuarios que quieren contratar, así como también la cantidad de módulos.

Además, es importante mencionar que no hay ningún tipo de compromiso de permanencia.

Para acceder a más información acerca de GotelGest.Net, de la empresa fabricante del software Servinet Sistemas y Comunicación SLU, la cual también se desempeña como agente digitalizador dentro del plan del gobierno Kit Digital, es crucial visitar su página web.



