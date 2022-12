Esta Navidad, Adresles facilita el envío de maletas y regalos por correo Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de diciembre de 2022, 13:01 h (CET)

La Navidad llama a la puerta y los preparativos comienzan con luces en las calles, turrón en los supermercados, etc. Todo el mundo empieza a pensar en la lista de regalos, mientras que muchas personas vuelven a casa durante unos días para disfrutar de las fiestas en familia, cargados de maletas y regalos.

Este año será posible viajar con las manos vacías gracias a Adresles, una empresa que permiteenviar de forma barata el equipaje de puerta a puerta y enviar los regalos a domicilio. Así, quienes deban viajar pueden hacerlo tranquilamente y solo necesitan un número de teléfono para ello.

Envío de maletas barato y de puerta a puerta Conseguir meter en el equipaje toda la ropa de invierno, algún que otro secreto en forma de regalo en la maleta y bultos extra no es fácil, ni tampoco cómodo. Para evitarlo, ahora es posible utilizar el servicio de Adresles y enviar directamente a casa el equipaje, los regalos y las sorpresas de estas fechas; también para el viaje de vuelta, cuando se llevarán aún más bultos. De esta manera, se podrá evitar cargar con todo el peso de estos objetos durante el desplazamiento.

Este servicio es valorado por muchos usuarios como excelente, ya que recogen su equipaje en casa, sin imprimir etiquetas y se hace todo con un número de teléfono.Sin embargo, uno de los aspectos que más destacan es el precio. Los destinos nacionales de una maleta rondan los 20 €, y si es internacional, se puede llegar a enviar por 24 €. Sin duda, una gran ayuda cuando se va hasta los topes. En esta situación, mucha gente se pregunta para qué cargarlo en el avión, a los precios que exigen las aerolíneas y cargando todo el día, a lo que posteriormente se deciden por solicitar este servicio.

Enviar regalos misteriosos con Adresles Uno de los actos más comunes y tradicionales en estas fechas es impresionar a la pareja, algún familiar o amigo especial con un regalo sorpresa. Sin embargo, esto se vuelve un poco difícil cuando se va de visita con un evidente bulto encima, que puede fácilmente delatar las intenciones detrás de la visita, y arruinar los planes para coger por sorpresa a los seres queridos.

Para no caer en esta situación, ahora los regalos pueden enviarse con Adresles, lo que soluciona todos estos inconvenientes. De hecho, se puede solicitar que le llegue un pequeño mensaje misterioso al destinatario, en el que se le adelanta que va a recibir un regalo que debe aceptar. Esta persona sabrá que el remitente le va a regalar algo y tendrá que aceptarlo para que lo lleven a su casa y poder así descubrir qué es, lo que generará una gran expectativa por el paquete sorpresa.

Gracias a este cómodo y novedoso servicio, se puede hacer de la entrega de regalos de Navidad una experiencia extraordinaria y única, lo que explica por qué Adresles gana cada día más usuarios.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.