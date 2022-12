Trayectoria e inspiración de Tini Living; arquitectura modular industrializada y a medida Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de diciembre de 2022, 12:05 h (CET)

Pilar Cano-Lasso e Ignacio de la Vega, arquitectos de Tini Living, realizaron una ponencia sobre la trayectoria de la compañía en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, durante la Semana de la Construcción MATCOAM 2022. Ambos arquitectos expusieron las claves de Tini Living: arquitectura modular industrializada a medida, e inspiración en las Case Study Houses.

Madrid – 11/2022.

Tini Living ha sido uno de los protagonistas en la Semana de la Construcción MATCOAM 2022, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en su sede. Dos de sus arquitectos y fundadores, Pilar Cano-Lasso e Ignacio de la Vega, participaron en la jornada titulada MEETMAT Prefabricación e Industrialización, y explicaron las claves que distinguen a la compañía en este nicho que cada vez adquiere más importancia, la arquitectura modular.

La ponencia supone un espaldarazo más al concepto de Tini Living, que fabrica casas industrializadas a medida, en tiempo récord y bajo los máximos estándares medioambientales. Este carácter innovador y sostenible convenció a los organizadores de este nuevo salón que, en palabras del COAM, “pretende ser una cita anual de referencia para el sector de la construcción en la que las empresas puedan mostrar sus sistemas y productos más avanzados a arquitectos y otros prescriptores”.

En su ponencia, ambos arquitectos hicieron un breve repaso a la trayectoria de Tini Living desde sus inicios hasta la actualidad. Pero sobre todo, explicaron su concepción de la arquitectura industrializada: “Tratamos de superar el concepto de arquitectura prefabricada, que ha sido denostado por asociarse a una baja calidad y a una escasa durabilidad”, indicó Pilar Cano-Lasso. “En cambio, preferimos hablar del concepto de arquitectura modular industrializada, pues implica una estandarización de procesos que permite mantener a raya los costes”, apostilló Ignacio de la Vega.

El resultado son las viviendas modulares e industrializadas de Tini Living: gran calidad, diseño muy cuidado, personalizables y escalables, que van desde pequeñas construcciones de 23,5 m2, hasta viviendas unifamiliares de grandes superficies. Todo depende de las preferencias y necesidades del cliente, que puede intervenir directamente en el proceso de concepción de su vivienda.

La inspiración de las Case Study Houses En su análisis de la arquitectura industrializada actual, los dos arquitectos han señalado cuál es la auténtica inspiración de Tini: las Case Study Houses, la innovadora arquitectura residencial lanzada en Estados Unidos entre los años 40 y 60 del siglo pasado, pero que no pasó de la consideración de ‘programa experimental’.

“Nos sorprendemos de lo poco que ha evolucionado la arquitectura desde entonces y nos preguntamos por qué un proyecto tan moderno y visionario como las Case Study Houses no tuvo la repercusión que merecía”, asegura Cano-Lasso. “Aquellas viviendas tenían muchas de las características que hoy definen a Tini Living: sencillez, agilidad en el proceso constructivo, eficiencia energética, elegancia y personalidad”, remarca De la Vega.

Pero, aunque la inspiración sean las Case Study Houses, el concepto de Tini Living va más allá, como expusieron los dos arquitectos ante la audiencia congregada en la sede del COAM: “Adaptamos sus aportaciones al momento actual, facilitando una mayor personalización al cliente y teniendo un control absoluto sobre el proceso de fabricación, en concreto sobre los costes. Y por supuesto, añadimos grandes posibilidades de autosuficiencia y sostenibilidad a cada vivienda”, aseguran.

Una idea que ha calado y se expande La mejor prueba de que la idea de Tini Living ha calado, es el gran crecimiento de la compañía desde su fundación (en 2020, en plena pandemia de la Covid-19). En 2022, el objetivo de cerrar proyectos por valor de 4 millones de euros se ha superado, y su expansión nacional e internacional ha sido muy rápida: Baleares, Canarias, Portugal, Suiza, Suecia y Estados Unidos.

“Afrontamos todos estos nuevos proyectos con la máxima ilusión. Pero sin duda, nuestro salto a Estados Unidos nos resulta muy especial, puesto que este país se considera la cuna de la prefabricación con proyectos como las Case Study Houses”, explica Cano-Lasso, que recuerda que Tini tiene varios proyectos abiertos en Norteamérica y observan allí un gran potencial de futuro.

Tanto De la Vega como Cano-Lasso esperan que la ponencia de Tini Living en la I Semana de la Construcción MATCOAM 2022 sea la primera de muchas, pues Tini Living se ha erigido en un referente en la arquitectura modular industrializada en España. Y no dudarán en compartir sus experiencias y conocimientos en otros foros con expertos de alto nivel, como el celebrado en la sede del COAM.

Sobre Tini Living Tini Living utiliza un sistema constructivo modular que ofrece la fabricación viviendas 100 % en España, con materiales de alta calidad, que se transportan totalmente acabadas a cualquier sitio en solo 100 días hábiles. Combina ecología y gran aislamiento para conseguir ser la opción más sostenible y con un impacto mínimo. El sistema permite entregas más rápidas utilizando un proceso estandarizado y controlado que reduce cualquier complejidad en el proceso constructivo minimizando errores. Adicionalmente, se agrupan todos los servicios de arquitectura y diseño, construcción, trámite de licencias y permisos.

1.-Ofrece calidad premium a un precio competitivo.

2.-El producto es altamente personalizable.

3.-Diseño reconocido internacionalmente por medios referentes en el sector.

4.-Los arquitectos de Tini Living se encargan de tramitar las licencias y permisos con ayuntamientos, así como de desarrollar el proyecto básico y de ejecución, por honorarios muy competitivos.

5.-Ofrece un precio y plazo cerrado, con total transparencia y confianza entre las partes.

Sobre MATCOAM 2022 I Semana de la Construcción MATCOAM 2022.

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Lugar: sede del COAM. C/ Hortaleza 63, Madrid.



